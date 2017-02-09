Следствие зашло в тупик, деньги и коровы просто пропали

Все события и персонажи вымышлены, любое совпадение с реальностью, чистая случайность.

В прошлом годе в «Листке» была статья про печальную судьбу ОПХ «Чуйское». В ней было написано, что в 2011-12 годах ОПХ «Чуйское» получило 153,7 миллиона рублей, а также купило к своему стаду 250 племенных коров. А в 2016 году уже не было ни денег, ни коров, а ОПХ признано банкротом. После статьи всем и даже прокуратуре стало очень интересно, куда же делись деньги и коровы. Прокуратура по горячим следам организовала прокурорскую проверку. Поскольку горячие следы привели в тупик, лучшие следователи прокуратуры были готовы проверить все, даже самые невероятные версии.

Злые языки говорили, что здесь без нечистого не обошлось. Якобы коровы ОПХ вдруг превратились в страусов и живут теперь на ферме в Дубровке у дочки директора ОПХ. А один бык даже вдруг превратился в павлина! Хоть работники прокуратуры и не верят в мистику и колдовство, но всё-таки проверили и эту версию. Всё это оказалось брехня, количество пропавших коров и страусов на ферме не совпало. Коров пропало в разы больше, чем появилось страусов! А пропавшие деньги, как оказалось, были просто израсходованы. В общем ничего существенного для принятия мер прокурорского реагирования не выявлено. Следствие зашло в тупик.

Ваня Балаболкин