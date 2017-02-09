Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 7 февраля 2017 года (видео)

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В рамках укрепления единства и согласия народов и конфессий в правительстве региона состоялось заседание совета при главе Республики Алтай по межнациональным и межрелигиозным отношениям. Профилактика конфликтов на этнической почве, проявлений экстремизма и работа с молодежью стали основными вопросами встречи.

Творцы истории, или кто стоял у истоков республики. 25 лет назад состоялась первая сессия Верховного совета Горно-Алтайской советской социалистической республики. Это судьбоносное событие заложило основы государственности и парламентаризма в регионе. Депутаты первого созыва работали и приняли основополагающие законы, сформировали парламент и правительство, утвердили государственные символы - герб и флаг.

Белый праздник продолжают отмечать на Алтае. В селе Мендур-Соккон состоялся районный Чага Байрам. ЖителиУсть-Канского района и его гости приняли участие в древних обрядах, сосятзались в спортивных играх, представили традиционные блюда национальной кухни.

"Лыжи мечты" доехали до Алтая. Благодаря этому проекту крутые спуски горнолыжных трасс стали любимым местом времяпровождения для детей с ограниченными возможностями. Особая терапия, говорят организаторы, и родители подтверждают - результаты после катания очевидны, болезнь потихоньку отступает. Эти лыжи объединили всех, кто больше испытывает радости - взрослые или дети, трудно сказать.

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