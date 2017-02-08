Родители выпускников Горного Алиая прошли тестирование ЕГЭ

Родители выпускников, журналисты и общественные деятели сдали единый государственный экзамен по русскому языку. Мероприятие прошло на базе Республиканской гимназии имени В.К. Плакаса, отмечает сайт правительства РА.

Всего в итоговом испытании приняли участие 20 человек. За 40 минут было предложено выполнить 15 заданий. Контрольные измерительные материалы были разработаны Федеральным институтом педагогических измерений и состояли из типовых заданий для формирования общего представления о структуре и содержании экзаменационных материалов.

Участники акции прошли всю процедуру сдачи экзамена - от рамки металлодетектора до получения результатов. Также организаторы продемонстрировали печать и сканирование материалов.

В акции принял участие министр образования и науки Республики Алтай Алексей Бондаренко. «В экзаменационную пору основная задача родителей - создать оптимальные комфортные условия для подготовки ребенка и не мешать ему. Поощрение, поддержка, реальная помощь, а главное - спокойствие взрослых помогают ребенку справиться с волнением», - обратился министр к родителям.

Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» является всероссийской и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования с целью ознакомления родительской общественности с процедурой проведения единого государственного экзамена.