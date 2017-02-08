Завершилась экологическая акция в пещере Тут-куш

На первом этапе, с 28 по 30 января 2017 года, мобильная группа - Алёна Харина, Илья Ватник, Алёна Иванова, Тимур Чекурдаев, Валентин Шеламов, Павел Шубин из г. Бийска, Артём Ковалевский - собирала мусор от входного колодца до грота Сказочный Подарок. Группа разведки - Юля Власова, Маша Ковалевская, Мерген Челтанов из г.Горно-Алтайска, Дмитрий Краев - провела поиск пещер в окрестностях Туткуша. Участники группы разведки распилили лестницу во входном колодце пещеры Тут-куш.

На втором этапе, с 30 января по 2 февраля, отделение Экоклуба НГУ - Артём Головин, Иван Рябченко, Алексей Маслов - продолжило работы по сбору мусора, его упаковке, а также отмывание натёчных образований.

Работы были осложнены неожиданно высоким уровнем воды в Блинах. Получилось хорошо убраться за Блинами (Подарок, Третье дно).

Из Распутья вынесли всё, до чего можно дотянуться руками, но остался мусор, забитый в узкие и глубокие щели.

Весь мусор,собранный в дальних частях пещеры, упакован в мешки, складирован под входным колодцем.

По приблизительным оценкам упаковано около центнера мусора. Весы промокли, поэтому точно взвесить груз не получилось.

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Ура! Всем участникам выезда - 14 человек из Экологического клуба НГУ, туристического клуба "Кедр", Молодёжного клуба РГО ГАГУ, также добровольцам без клубной принадлежности!

Спасибо, всем за участие в поездке и помощь в выброске снаряжения. Отдельное спасибо Екатерине Ерлиной!

Очистка входной части пещеры запланирована на летний сезон.

Информация с официальной страницы "ВКонтакте" магазина "Альпиндустрия"

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НА СНИМКАХ: Артем Головин собирает мусор в пещере; сталактит «Свадебный пирог»

Фото Алексея Маслова