Социометр: "За детские сады добавили плату, наверное,тоже собирают деньги для Сирии"

"Листок" продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: "Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев на переговорах в Астане заявил, что Россия готова оказывать содействие восстановлению экономики Сирии. А как вы относитесь к этому заявлению - поддерживаете, против или вам все равно?"

В течение недели в опросе приняли участие 185 респондентов. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

15,1% отвечавших (28 человек) считают, что России следует в той или иной мере помогать Сирии. Они говорили:

- да, поддерживаю;

- положительно;

- людям помогать надо, но чтобы мы были не в обиде;

- это же политика, международный вопрос, наверное, так надо было говорить, поддерживать в меру надо, раз есть там наши интересы;

- одобрительно;

- поддерживаю, пусть лучше война идет в другом месте, чем у нас будет, чем раньше погасим этот военный очаг, поможем сирийцам и поможем себе, тем лучше будет;

- Сирии нужно помогать;

- помощь Сирии нужна во всем;

- помогать, конечно, нужно, но чтобы на выгодных условиях;

- по Сирии - положительно в общем-то, потому что наши интересы там тоже есть;

- взаимодействие - только на взаимовыгодных условиях;

- помогать, конечно, нужно, но не безрассудно;

- конечно, помогать надо;

- можно немного помогать, но ведь у нас с экономикой тоже плохо.

71,4% отвечавших (132 человека) высказались против заявления Косачева об экономической помощи Сирии. По их словам:

- решение о помощи Сирии не поддерживаю;

- а в восстановлении экономики России не хотят поучаствовать, зачем у них болит голова за другую страну, у нас что, деньги девать некуда?

- для восстановления Сирии потребуются огромные деньги, неужели наши пойдут на это?

- против, помогаем всем, кроме своих, у самих нищета, разруха, людей жалко;

- категорически против, у нас и так кризис в стране, а мы сирийцам помогаем, я не понимаю, почему все молчат;

- мне вообще нас***ть на эту Сирию, в своей стране не можем жить;

- лучше бы у нас экономику восстановили, причем тут Сирия;

- в советское время всех кормили, в итоге остались без штанов, не стоит помогать Сирии;

- я считаю, что восстанавливать экономику Сирии должны сами сирийцы, а России, если хочет в этом участвовать, то только на взаимовыгодных условиях;

- я против;

- свою экономику бы подняли;

- свою страну нужно поддерживать, а не Сирию;

- я за экономику России, чтобы ее поднимать, а не по чужим странам шастать;

- а что Россию не покажут, какая в ней разруха;

- если бы мы помогали по-деловому, американцы ведь тоже всем помогают, но они за это из этих стран вывозят сырье, другого не нужно американцам, и еще "мозги" приглашают работать в Америку, мы же помогали безвозмездно всегда, но так нельзя, нужно с них что-то тоже брать;

- против;

- ну, экономику Сирии они подымут, конечно, ну а свою зачем же поднимать, народ уже привык на подачках жить;

- может, лучше содействовать развитию экономики России?

- а что мы получим взамен, нам какая выгода?

- я думаю, что проблем у России достаточно, но если им девать деньги некуда, то я не знаю, чем они там тогда думают;

- я против;

- против, конечно, со своими гражданами что хотят, то и делают, пенсионеры копейки получают, все живут без работы, а мы Сирию будем кормить, прям ужас какой-то;

- отрицательно;

- я против;

- если государство будет помогать - против;

- Россия всем готова помогать, кроме своего народа;

- я против помощи Сирии, нужно помогать своей стране, наша страна находится в застое;

- я против всяких оглоедов, в стране самим жрать нечего, поэтому и продаем все;

- я категорически против оказания помощи хоть кому: Украине, Сирии и т.д., самим жрать нечего;

- меня как-то Сирия не волнует, они лучше бы беспокоились об экономике нашей страны, чем Сирии, там, значит, пусть люди живут, а мы пусть подыхаем;

- я против, мы сами нищие, сами выживаем;

- я против этого предложения, потому что экономику нужно в своей стране поднимать;

- еще в советское время всех кормили, сами с голой задницей;

- ну, по этому вопросу они и спрашивать не будут, хотя народ хрен последний без соли доедают, направо и налево наши деньги разбазаривают;

- свою экономику нужно поднимать, нехрен помогать Сирии;

- очень отрицательно отношусь, когда помогали Украине - это еще куда ни шло, как помогать, когда сами живем на грани нищеты;

- я против, нужно сначала разобраться в своей стране;

- я против;

- нужно восстановить свою экономику;

- я против, наверное, в чем-то виноваты, разрушили и теперь хотят строить;

- жду, когда нашу экономику будут поднимать;

- я против, надо в нашей стране наводить порядок, нам не до Сирии сейчас;

- прежде чем кому-то помогать, нужно развивать экономику в своей стране;

- за детские сады добавили плату, наверное, тоже собирают деньги для Сирии;

- ну, конечно, не охота, чтобы из России деньги шли куда-то;

- нет, не поддерживаю, чтобы наша страна оказывала помощь;

- очень отрицательно отношусь, потому что у нас в России такая нищета, голод, и то нам помощь не оказывают, сколько можно;

- надо своим беднякам помогать в России;

- это хорошо - помогать, если бы свои люди жили в достатке;

- правильно, надо всем помогать, кроме своих;

- я думаю, что советом можно помочь их экономике, но не финансовыми ресурсами;

- я против, чтобы поддерживали экономику Сирии, кто бы нашу экономику поддержал;

- я против, всем помогаем, нам никто не помогает;

- я за свои 70 лет видел - напомогались уже и всем африканским странам, потом эти долги простили, потом Украине, теперь Сирии, а сами все хуже и хуже живем;

- не поддерживаю;

- пусть сами восстанавливают свою Сирию;

- против, сами живем, как нищие;

- мы Крым собираемся восстанавливать, Украину, теперь Сирию, я против;

- я против;

- категорически против;

- я против помощи другим государствам, считаю, что нужно подымать свою страну;

- отрицательно;

- сначала нужно восстановить свою экономику, а потом куда-то лезть.

13,5% отвечавших (25 человек) затруднились ответить, выразили безразличие к теме опроса либо воздержались от ответа. По их словам:

- все равно;

- не знаю;

- затрудняюсь;

- меня это не касается;

- от меня не зависит решение этого вопроса;

- ничего не буду говорить о политике.

Результаты опроса обрабатывал Леонид Ильич Доброходов