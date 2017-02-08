Из-за ужесточения продажи лекарств стало невозможно попасть на прием к врачу

В регионе прошло заседание рабочей группы по вопросам обеспечения лекарствами. Создание рабочей группы вызвано участившимися обращениями граждан к депутатам о невозможности с 1 января приобрести лекарственные препараты, порой жизненно необходимые, без рецепта врача. При этом вплоть до Нового года их можно было свободно купить в любой аптеке.

Согласно проведенным социологическим исследованиям, отметил Михаил Терехов, 86 процентов респондентов, отрицательно относятся к такому ограничению свободной продажи лекарств. От себя добавим, что процент несогласных подозрительно совпадает с итогами соцопроса, опубликованного в "Листке", который сложно назвать масштабным социлогическим исследованием, так как он охватывает очень мало респондентов. При более подробном исследовании процент несогласных с подобным нововведением, вероятно, будет выше.

Наталья Никитенко, председатель профильного комитета со своей стороны добавила, что с 1 января 2017 года многие граждане столкнулись с проблемой невозможности купить лекарства без рецепта врача. При этом остаётся не ясным, от кого исходит такая директива и на чем она основана. Она также сообщила участникам встречи, что членами профильного комитета был проведен рейд в республиканскую поликлинику и ряд аптек, где депутаты постарались на собственном примере выяснить, насколько сложно приобрести пациенту нужный ему рецепт и купить необходимый лекарственный препарат. Как оказалось, записаться на прием к участковому терапевту в день обращения в городе, где в настоящий момент наблюдается вспышка ОРВИ и гриппа, крайне сложно. Достаточно проблематично получить талон на прием к терапевту в городской поликлинике пациентам с сельской пропиской.

Говоря о введенных строгих нормах отпуска препаратов по рецептам, министр здравоохранения РА Владимир Пелеганчук сказал, что это связано с изменениями федерального законодательства. Со своей стороны министерство эту проблему не пустило на самотек. Проведена разъяснительная работа через СМИ. Министр также сообщил, что в случае необходимости пациенты имеют возможность выписать рецепт, не только придя на прием к врачу. В поликлинике открыт кабинет доврачебной помощи. По амбулаторной карте дежурный врач также может выписать необходимые для лечения препараты. Врачи скорой помощи во время экстренного вызова также наделены полномочиями на выписку рецептов. В приемном покое не подлежащие стационарному лечению больные могут получить рецепт. По мнению В.Пелеганчука, эта мера вынужденная, поскольку сегодня самолечение стало настоящим бичом, который очень часто оборачивается серьезными проблемами для больных и врачей.

У Леонида Щучинова, как выяснилось, на ситуацию с отпуском лекарственных препаратов несколько иная точка зрения, чем у его коллег из министерства здравоохранения и Росздравнадзора. Руководитель Роспотребнадзора сообщил, что в ходе дежурств с 31 декабря по 8 января службой было выявлено, что в эти дни в связи с прекращением аптечной сетью реализации широкого спектра лекарственных средств без рецептов врача и прекращения работы поликлиник в ежедневном режиме в период зимних каникул наблюдался существенный рост (в три раза) вызовов скорой помощи на дом к больным с незначительным повышением температуры тела, а также для выписки рецептов, что увеличило нагрузку на службу и не позволило сотрудникам скорой помощи в ряде случаев оперативно реагировать на вызовы к остро нуждающимся пациентам.

Кроме того, сразу после праздников количество посещений в поликлинике увеличилось в 4 раза. При этом население обращалось к медицинским работникам чаще всего только для того, чтобы выписать рецепт.

Леонид Васильевич предложил в целях обеспечения жителей республики и обеспечения эпидемиологического благополучия на территории региона последовать примеру соседних регионов на период заболеваемости ОРВИ и гриппом и адаптации жителей к новым требованиям и не вводить контроль за отпуском лекарственных препаратов (антибиотики, противовирусные) в аптечные сети без рецепта врача.

Главный санитарный врач также обратился к Комитету по тарифам в условиях эпидсезона усилить контроль за ценоообразованием на препараты неотложной помощи. И в качестве примера он привел полученные службой данные о повышении в ряде районов и городе цен на антибиотики и противовирусные препараты на 30 и более процентов. На его взгляд, свое слово по ценообразованию должна сказать и антимонопольная служба.

В ходе разговора парламентарии также высказали свое мнение на проблему. Так, депутат республики Светлана Кудрявцева выразила опасения, что усложненный порядок получения лекарственных препаратов скажется на снижении доступности медицинской помощи и большой загруженности специалистов первого звена. А в конечном итоге недовольством граждан создавшейся ситуацией. Ведь в такой ситуации может произойти замещение бесплатной медицинской помощи – платной и, посетив платного врача для получения рецепта, денег на покупку лекарств у многих наших сограждан просто не остаться.

Фармацевтам контролирующие органы предлагают ориентироваться на инструкции к лекарствам при выдаче препаратов, но насколько это законно, - задалась вопросом парламентарий Виктор Ромашкин, ведь Порядок отпуска лекарственных средств не изменялся с 2005 года. Приказом Минздрава РФ от 26 августа 2011 года Перечень препаратов, отпускаемых без рецепта врача, тоже был отменен. Виктор Васильевич считает, что ужесточение требований к отпуску лекарственных препаратов ситуацию в лучшую сторону не изменит.

Источник: сайт Госсобрания - Эл Курултай