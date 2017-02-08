За прошедший год для детей-сирот приобрели 123 жилых помещения

В рамках формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Алтай в 2016 году было запланировано приобретение 119 жилых помещений, при этом за счет экономии средств приобретено 123 жилых помещения, сообщает сайт правительства РА.

В регионе доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями (из числа нуждающихся в жилье) составляет 12%.

Площадь специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа – 4 059 квадратных метров. Из 123 приобретенных квартир 67 приобретены путем участия в долевом строительстве, 53 квартиры куплены на первичном рынке, три – на вторичном рынке.

При этом 49 жилых помещений было приобретено в Горно-Алтайске, 35 – в Майминском районе, по шесть – в Усть-Коксинском, Усть-Канском и Турочакском районах, по пять – в Шебалинском и Онгудайском районах, по четыре – в Кош-Агачском и Чойском районах, три – в Улаганском районе.