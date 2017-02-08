Казазаев и компания отправятся в колонию за то, что обкрадывали сирот

Чойский районный суд Республики Алтай вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего воспитанника школы-интерната №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей им Г.К. Жукова Владимира Казазаева, бывшего сотрудника этого интерната Нины Мугумовой и ее родственника Заура Мугумова. Согласно данным сайта прокуратуры РА, в зависимости от роли и степени их участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Казазаев также осужден по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (клевета).

В суде установлено, что Казазаев и Мугумовы обманным путём получали доступ к счетам сирот, на которые зачислялись социальные выплаты, алименты, пенсии. Деньгами дети не могли воспользоваться до своего совершеннолетия либо без разрешения органа опеки и попечительства. Мугумова и Казазаев хорошо знали потерпевших, быстро входили в доверие и налаживали с ними контакт.

Так, воспользовавшись паспортом одного из воспитанников школы-интерната, злоумышленники по его документам получили в отделении банка дебетовую карту «Visa Momentum», через которую в последующем похитили все денежные средства, имеющиеся на его счетах.

Сумма похищенного составила около миллиона рублей.

Кроме того, Казазаев в июле 2015 года изготовил листовки с фотографиями директора школы-интерната, содержащие сведения, порочащие ее честь и достоинство, которые раздавал гражданам в общественных местах г. Горно-Алтайска.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Суд назначил Мугумовой наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребёнком 14-летнего возраста, Мугумову – 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Казазаеву – 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.