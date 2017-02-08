Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 6 февраля 2017 года (видео)

В этом выпуске:

Оптимизация численности сельских поселений. В республиканском правительстве состоялось совещание по этой теме с участием глав районов. В режиме видеоконференции рассмотрены все нюансы ликвидации сельских поселений, находящихся в райцентрах и передача их полномочий в администрацию районов. Александр Бердников: "Давайте начнем с ликвидации сельских поселений в районных центрах. Потом пойдем дальше".

Уборка снега в этом году насущная проблема всех коммунальных служб республики. В большинстве муниципалитетов эта работа ведется практически круглые сутки. В Турочакском районе эта работа ведется новым грейдером. Средства на него были выделены из резервного фонда главы региона.

Нечеловеческая охота. Сайлюгемский национальный парк располдагает видео, которое тсало достоянием общественности. На кадрах - охота на алтайского горного барана аргали, который занесен в Красную книгу. Где именно снято видео и кто загоняет животных на снегоходах, разбираются сотрудники прокуратуры и МВД.

Новый год по лунному календарю. Жители и гости республиканской столицы отметили Чага Байрам. Культурная и спортивная составляющие праздника не оставили никого равнодушным. Чага Байрам впервые в республике начали отмечать в Чуйских степях. В городе столь масштабно праздник проводится с 2004 года.

"Великий учитель". Выставка с таким названием, посвященная 185-летию великого русского художника-пейзажиста Ивана Шишкина открылась в Национальном музее имени Анохина. Вместе с работами знаменитого пейзажиста представлены работы его ученика Григория Чорос-Гуркина.

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