Объекты дорожной инфраструктуры, пострадавшие во время паводка, полностью восстановили

Работы по восстановлению поврежденных и разрушенных наводнением 2014 года мостов и автодорог полностью завершилось в Республике Алтай, сообщает сайт правительства РА.

Напомним, в результате паводка, произошедшего на территории Республики Алтай в 2014 году было разрушено и повреждено 221,758 км автомобильных дорог и 235 мостов. Восстановительные работы были начаты сразу же. Они были полностью завершены в конце 2016 года.

В четвертом квартале в регионе были закончены последние четыре объекта регионального значения, работы на которых стартовали в 2015 году. По информации Минрегионразвития республики, это мостовой переход через реку Сарыкокша на автодороге Паспаул – Каракокша – Красносельск (192,8 млн рублей), мостовой переход через реку Мульта на автомобильной дороге Мульта – Маральник (167 млн рублей), мостовой переход через реку Песчаная на автомобильной дороге Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – Талда – Карагай – граница Казахстана с подъездом Талда – Тюнгур (Природный парк «Белуха») (108,1 млн рублей) и автомобильная дорога Подъезд Талда – Тюнгур (Природный парк «Белуха») (280 млн рублей).