Непотушенныая сигарета, горячая зола и замыкание. В Горном Алтае произошло три пожара за неделю

За прошедшую неделю с 30 января по 5 февраля 2017 года в Республике Алтай зарегистрировано три пожара, погибших и травмированных нет. Как рассказывает сайт МЧС по РА, 30 января в селе Чоя на улице Советской в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание бани и летней кухни. На момент прибытия пожарных строения были полностью охвачены огнём. В ликвидации пожара было задействовано 9 человек, 2 единицы техники.

2 февраля в селе Усть-Кан на улице Колхозная произошло возгорание сена на территории домовладения. Пожар ликвидирован в течение трёх минут. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

5 февраля в Горно-Алтайске в садовом товариществе произошло возгорание бани. На момент прибытия первого пожарного подразделения горела крыша бани и предбанник. В ликвидации пожара задействовано 8 человек, 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Горячую золу после топки печи высыпали слишком близко к деревянной стене стоения.

С начала года в Республике Алтай зарегистрировано 24 пожара. За аналогичный период прошлого года 38 пожаров. При пожарах погибло 2 человека, травмировано 4, спасено 11 человек.

На минувшей неделе пожарные подразделения 2 раза привлекались для ликвидации последствий ДТП, спасено 4 человека.