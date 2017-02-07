В регионе заметно возросла численность безработных

Численность безработных россиян, зарегистрированных в органах службы занятости, возросла на 1,5% за неделю, достигнув почти 900 тысяч человек, сообщили журналистам в министерстве труда и соцзащиты РФ. По данным Минтруда, за неделю рост численности безработных граждан отмечался в 81 регионе. Наибольшее увеличение произошло в Кировской, Магаданской, Костромской, Тамбовской областях, Севастополе, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Алтай, Ханты-Мансийском автономном округе. Снижение численности безработных произошло лишь в Чувашской и Чеченской республиках, Калмыкии, отмечает РИА Новости.

В Минтруде рассказали, что по состоянию на 1 февраля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 214 157 человек.

По состоянию на 1 февраля 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц, добавили в министерстве.