Республика Алтай заняла третье место среди регионов Сибири в рейтинге открытости бюджетных данных

Подведены итоги рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных за 2016 год. Республика Алтай заняла 12 место в рейтинге по уровню открытости бюджетных данных из 85 субъектов Российской Федерации. В Сибирском федеральном округе регион занимает третье место, сообщает сайт правительства РА.

Достигнутая позиция в рейтинге стала результатом комплексной работы Министерства финансов Республики Алтай по обеспечению публичности и открытости сведений о результатах работы на каждом этапе бюджетного процесса в 2016 году.

Уровень открытости бюджетных данных портала «Открытый бюджет» и официального сайта Министерства финансов Республики Алтай учитывается Минфином России при проведении оценки качества управления региональными финансами.

Рейтинг составлен Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ) совместно с Центром прикладной экономики по заказу Департамента бюджетной политики Минфина России.