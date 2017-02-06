Десять случаев заболевания гриппом зафиксировано в регионе за прошедшую неделю

На прошедшей неделе в регионе сохранялась напряженная санитарно-эпидемиологическая обстановка по причине роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Республике Алтай по совокупному населению выше эпидемического порога на 26,19%. За 4-ю неделю зарегистрировано 1578 случаев заболеваемости ОРВИ, сообщает сайт Роспотребнадзора РА.

Наиболее интенсивный рост заболеваемости по итогам прошедшей недели наблюдается в Кош-Агачском, Усть-Коксинском, Турочакском, Чойском районах. В Горно-Алтайске заболеваемость не достигла уровня эпидемического порога.

За прошедшую неделю на базе ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" и БУЗ «РЦПБС» проведены исследования 41 носоглоточного смыва от больных с тяжелыми формами ОРВИ, 10 положительных (грипп H3N2).

Из-за отсутствия на занятиях более 20 % учащихся директорами школ принято решение о приостановлении учебного процесса полностью в 5-х школах (Куюсская СОШ, Онгудайская СОШ, Нижне-Талдинская СОШ, Чаган-Узунская СОШ, Теленгит-Сортогойская СОШ) и в Аграрном колледже Горно-Алтайского государственного университета, частично еще в двух школах (Узнезинская СОШ, Каракольская СОШ).