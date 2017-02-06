За прошедший год одиннадцать жительниц региона стали мамами благодаря ЭКО

В 2017 году Республике Алтай выделено беспрецедентное количество квот на процедуру экстракорпорального оплодотворения. По данным сайта Минздрава РА, более 200 семейных пар в Республике Алтай имеют проблемы с нарушением репродуктивной функции. Ещё недавно диагноз «бесплодие» звучал как приговор. Решить данную проблему при помощи искусственного оплодотворения могли себе позволить лишь очень состоятельные люди, готовые выложить за процедуру около 150 000 рублей. Начиная с 2013 года ЭКО вошло в базовую программу обязательного медицинского страхования, став для россиян бесплатной. Если в прошлом году, квоты на искусственное оплодотворение выделялись в ограниченном количестве, то в 2017 году государство не поскупилось.

- На текущий год мы имеем достаточно квот, чтобы охватить ЭКО всех, кому это необходимо, - рассказывает главный врач БУЗ РА «Перинатальный центр» Павел Решетов. - Медицина сегодня способна вполне успешно решать проблемы, связанные с нарушением репродуктивной функции. Если двое хотят ребёнка, но что-то идёт не так, важно не откладывая обращаться в наше учреждение или в медицинскую организацию по месту прописки. Запускать эту проблему нельзя.

По утверждению специалистов причины бесплодия могут быть разные – непроходимость маточных труб, экстрагенитальные заболевания, сбои в эндокринной системе и другие. Считается, что если в течение года женщина при регулярной половой жизни и без использования средств контрацепции не может забеременеть, то это является поводом для обращения к врачу, который проведёт консультацию и назначит необходимое обследование. Бесплодие может наблюдаться как у женщин, так и у мужчин, поэтому обследование проходят оба партнёра. Если женщину обследует женский доктор, то мужчиной займётся врач уролог-андролог.

Врачи предупреждают, что на этапе обследования надо запастись терпением. Этот процесс может занять до шести месяцев. Когда все анализы сданы и подготовительные процедуры пройдены, перед женщиной встаёт выбор, где пройти ЭКО? В Республике Алтай нет клиник, которые специализируются на этом виде медицинской помощи, но подобные учреждения действуют во многих городах Сибири и России. Пациентке предоставляют список клиник, работающих в рамках системы ОМС, на его основании она выбирает подходящее учреждение.

В клинике женщину будут ждать специалисты, которые сделают всё необходимое для того, чтобы счастье материнства стало для неё реальностью. Когда процедура искусственного оплодотворения будет пройдена, остаётся ждать результата, который нередко бывает успешным.

Иногда случается, что с первой попытки забеременеть не удаётся, тогда врачи могут порекомендовать пройти ЭКО повторно. Количество попыток не ограничено и, повторимся, процедура – бесплатна, даже если её приходится проводить неоднократно.

По желанию будущих родителей женщине могут подсадить не одного, а двух и даже трёх эмбрионов. В Республике Алтай в прошлом году в одной семье родилась тройня методом ЭКО. Всего в 2016 году 11 женщин из Республики Алтай стали мамами благодаря экстракорпоральному оплодотворению.