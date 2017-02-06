Стеклоомывающую жидкость с метанолом изымают с прилавков Республики Алтай

На прошедшей неделе в Республике Алтай зарегистрирован случай отравления метиловым спиртом. В селе Манжерок Майминского района погиб мужчина 46 лет, в течение длительного времени употреблявший спиртные напитки. В результате расследования факта смерти выяснилось, что причиной смерти стало употребление им стеклоомывающей жидкости, в которой по результатам экспертизы установлено содержание метилового спирта в концентрации 23,6%, сообщает сайт Роспотребнадзора РА. На этикетке стеклоомывающей жидкости было указано, что антифриз не содержит метанола.

Специалистами Роспотребнадзора по Республике Алтай произведен арест 5 единиц стеклоомывающей жидкости объемом 25 литров, реализуемых по 150 рублей в одной из торговых точек с.Майма.

В настоящее время проводятся внеплановые проверки в целях пресечения реализации стеклоомывающей жидкости с содержанием метилового спирта. Проверено 9 предприятий. Арестовано 49 единиц продукции, расфасованных в емкости по 5 литров. Отобрано 11 проб жидкости, которые направлены на лабораторное исследование. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай

Метанол и продукты его метаболизма в организме — формальдегид и муравьиная кислота, относятся к сильнодействующим ядам нервной и сосудистой системы. Его коварность проявляется в быстром всасывании в организм и очень медленном выведении. Смертельная доза принятого внутрь метилового спирта составляет 30—100 мл.

Отравление метиловым спиртом считается самым опасным из всех возможных видов алкогольных отравлений. Симптомы отравления — тошнота, рвота, понос, рези в животе, судороги. У отравившегося развивается учащенное сердцебиение, боль в глазных яблоках, ухудшение зрения вплоть до слепоты. В тяжелых случаях - спутанность сознания, острая боль в подложечной области, чувство сжатия в груди, кома и внезапная смерть.

Применяя метанол как растворитель для стёкол внутри автомобиля, возможно развитие отравления с его проникновением через кожу или дыхательные пути.

При подозрении отравления метиловым спиртом необходимо промыть желудок и немедленно вызвать «Скорую». Только оказание квалифицированной медицинской помощи может спасти человека от тяжёлых последствий отравления.

Уважаемые жители Республики Алтай, будьте внимательны! Продукция, содержащая метиловый спирт может оказаться и в Вашем доме.