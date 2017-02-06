Второй оправдательный вердикт вынесли присяжные по делу врачей из Перинатального центра

Коллегия присяжных вновь признала невиновными в инкриминируемом преступлении бывшего руководителя Перинатального центра Анатолия Демчука и врача-неонатолога Алексея Каташева. Это решение присяжные приняли единогласно, говорится на сайте "Новости Горного Алтая". В мае прошлого года коллегия присяжных уже оправдывала Демчука и Каташева, однако в сентябре Верховный суд России счел, что при формировании коллегии присяжных были допущены нарушения и вернул дело на новое рассмотрение в новом составе суда.

Анатолий Демчук не дожил до второго оправдательно приговора. Его не стало несколько недель назад — 4 января 2017 года. Друзья и близкие Демчука напрямую связывают его смерть с судебным разбирательством.

По версии следователей, 8 марта 2015 года Демчук, возглавлявший на тот момент Перинатальный центр, отдал приказ заведующему отделением реанимации новорожденных Алексею Каташеву не оказывать медицинскую помощь недоношенной девочке, родившейся в учреждении. Лечение и наблюдение новорожденной не проводилось, в результате чего 9 марта в помещении медицинского учреждения она умерла. Сообщалось, что роженица приходится Демчуку снохой, а роды состоялись на 23-й неделе беременности.

56-летнему Демчуку следователи вменяли организацию убийства малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а также превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Заведующего отделением реанимации новорожденных Перинатального центра 31-летнего Алексея Каташева обвиняли в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

В ходе расследования дела Демчук и Каташев были взяты под стражу, однако через несколько недель Демчуку меру пресечения изменили на домашний арест, поскольку в СИЗО у него случился инфаркт. Алексей Каташев пробыл под стражей почти три месяца, после чего его освободили из СИЗО и поместили под домашний арест.

Отметим, что дело вызвало большой общественный резонанс, в защиту обвиняемых неоднократно проводились пикеты, в которых участвовали их коллеги и родители детей, появившихся на свет в Перинатальном центре.