Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 3 февраля 2017 года (видео)

В этом выпуске:

Показатели по выполнению государственных программ, реализация инвестиционных проектов развития "зеленой экономики" - в Майминском районе состоялась выездная коллегия Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай. В течение двух дней заместители глав муниципальных образований, а также сотрудники экономических служб познакомились с инвестиционными объектами и предприятиями района, делились опытом и подводили итоги прошлого года.

Ненадлежащее обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан. Льготники Чойского района обратились в прокуратуру с соответствующей жалобой. При проведении проверки в аптечных пунктах подтвердились 11 фактов сокрытия наличия льготных препаратов, которые не были занесены в аптечный журнал учета.

О содержании общего имущества многоквартирных домов и порядке расчетов за услуги ЖКХ. В Горно-Алтайске состоялась встреча представителей управляющих компаний и ТСЖ, ресурсоснабжающих компаний с жилищной инспекцией. Основные вопросы обсуждения связаны с рядом изменений в жилищном законодательстве. Кто-то будет платить немного больше, а кто-то - немного меньше.

Готовится к изданию шестой том "Книги памяти Республики Алтай", но перед этим предстоит кропотливая работа по созданию электронной базы данных. И только потом выйдет печатный вариант с внесенными изменениями и дополнениями. База данных создается совместно с военкоматом, комитетом по делам архивов при содействии правительства региона, кропотливая работа ведется поисковиками.

В Горно-Алтайске проходит третий этап Всероссийской олимпиады школьников, всего в ее программе 21 предмет. Испытания по литературе и истории, математике и физике уже завершились. А на этот раз старшеклассники соревновались в знаниях по химии.

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