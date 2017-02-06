Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 2 февраля 2017 года (видео)

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Республика Алтай получит дополнительные средства на развитие транспортной инфраструктуры. Субсидии в размере почти 200 миллионов рублей будут направлены на строительство моста через Катунь в Усть-Коксинском районе, связывающий села Тюнгур и Кучерла. Масштабный объект, строительство которого уже ведется, важен не только для населения, проживающего в этом районе, но и для экономического развития республики в целом.В 2015 году были сданы мостовые переходы через реки Чуя и Катунь в районе села Инегень Онгудайского района. Строительство моста в Тюнгуре позволит в перспективе замкнуть кольцо Иня-Инегень-Тюнгур, связать Чуйский тракт с дорогами Усть-Коксинского района.

Сотрудники Роспотребнадзора провели очередной рейд по городским точкам быстрого питания. Только за прошлый год в управление поступило 78 жалоб на деятельность объектов общепита. В ходе провыерок были выявлены грубейшие нарушения санитарного законодательства. Как следствие, во всех отобранных пробах были обнаружены бактерии кишечной палочки.

Шанс стать матерью. Один из вариантов лечения бесплодия - экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). В этом году нашему региону на дорогостоящую процедуру выделено 215 квот - в семь раз больше, чем в прошлом. Только по официальным данным в республиканском реестре по бесплодию стоят около 200 человек. Но теперь и у них может появиться шанс родить ребенка методом ЭКО бесплатно по полису ОМС.

Горно-Алтайская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Казахстана. "Бизнесмен по металлоизделиям" - так он представлялся партнерам, причинил значительный ущерб нескольким жителям Республики Алтай. По версии следствия Дмитрий Бобровников предлагал предпринимателям вложить финансовые средства в его дело, приобрести продукцию по заниженной цене. В итоге псевдобизнесмен деньги так и не вернул. Обманутые клиенты обратились в полицию.

В Республике Алтай началась подача заявлений о приеме ребенка в школу. Сегодня родители первоклассников могут сделать это двумя способами: как через интернет, так и лично. Последний остается наиболее востребованным. Прием ведется до 5 августа включительно. По данным Министерства образования Республики Алтай порог школ в будущем учебном году переступят порядка 4 тысяч первоклассников.

Спустя 80 лет - снова на сцене. Актеры Национального театра готовятся к премьере спектакля "Чейнеш" по пьесе Павла Кучияка, которому в этом году исполняется 120 лет. Режиссер постановки - заслуженный деятель искусств Республики Саха Сергей Потапов. Премьера состоится 7 февраля.

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