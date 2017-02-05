Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 1 февраля 2017 года (видео)

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Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Реализация данной программы заканчивается 1 сентября текущего года. Обновление жилищного фонда страны с 2010 года взято под контроль лично президентом страны, по указу которого была разработана адресная программа. Изначально она рассчитывалась на срок до 2015 года, однако была продлена. За время действия программы в Республике Алтай будут расселены жители из более чем 700 домов. Осталось переселить 282 человека.

С первого февраля страховые выплаты увеличиваются на более чем 5 процентов. Индексация касается всех видов пенсий по старости, инвалидности, по потере кормильца. Надбавку получат все неработающие пенсионеры, которых в регионе более 30 тысяч. Среднее увеличение по Республике Алтай составит 621 рубль. Средний размер пенсии с 1 февраля составит 12 тысяч 138 рублей.

По всей стране стартовала очередная региональная неделя депутатов Госдумы. Встречи с избирателями, поездки в села, изучение проблем в каждом муниципалитете. Иван Белеков на пресс-конференции для республиканских СМИ рассказал о предварительных итогах своей законотворческой работы, а также обозначил планы на предстоящую весеннюю сессию.

Волонтеры спешат на помощь. Расчисткой городских дорог и улиц от снега занимаются коммунальные службы, а вт жители частного сектора надеются только на собственные силы. Одиноким ветеранам Великой отечественной войны и труженикам тыла зачастую такая работа не по силам. Именно им на помощь приходят добровольцы.

Горные лыжи, дартс, камчы, стрельба из пневматической винтовки - впервые горнолыжный комплекс "Манжерок" стал площадкой для съемок спортивно-развлекательного проекта. Испытания скоростью, силой и меткостью на "Манжерокских стартах" блестяще выдержали коллективы республиканской прокуратуры и журналистов ГТРК "Горный Алтай".

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