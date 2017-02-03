14,8 млн рублей получит Горный Алтай на развитие малого и среднего предпринимательства

Правительство России распределило между бюджетами 82 субъектов РФ более 7,5 млрд рублей на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. Республика Алтай в соответствии с распоряжением получит 14 805,2 тыс. рублей, говорится на сайте правительства РА.

Указанные средства предоставляются регионам на реализацию четырех основных направлений: оказание финансовой поддержки субъектам МСП и организациям, образующим их инфраструктуру поддержки; предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений; содействие развитию молодежного предпринимательства; организация предоставления услуг по принципу «одного окна» для оказания поддержки субъектам МСП.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика», сообщается на сайте Правительства РФ.

В Республике Алтай указанные средства планируется направить на оказание финансовой поддержки субъектам МСП и организациям, образующим их инфраструктуру поддержки (13 498,9 тыс. рублей), содействие развитию молодежного предпринимательства (1306,3 тыс. рублей).