"Дальневосточный гетар" теперь доступен для всех граждан РФ

Начался третий этап реализации проекта «На Дальний Восток», который позволяет гражданам получить в безвозмездное пользование земельные участки, расположенные на территории субъектов Дальневосточного федерального округа. С 1 февраля 2017 года получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке может любой гражданин Российской Федерации. Ранее заявки на «дальневосточный гектар» принимались только от жителей Дальнего Востока, отмечает сайт мэрии Горно-Алтайска.

Под «дальневосточным гектаром» понимается 1 га земли на территории одного муниципального района в следующих регионах: Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ.

Получить земельные участки в Дальневосточном федеральном округе можно с помощью федеральной информационной системы «На Дальний Восток», которая размещена на сайте «надальнийвосток.рф». Росреестр является оператором этой системы. Ведомство постоянно проводит работу по обеспечению устойчивости функционирования системы: с момента запуска произведено более 10 обновлений ресурса, в 3 раза увеличены мощности серверного оборудования каналов связи.

В офисах Федеральной кадастровой палаты Росреестра можно получить консультативную помощь и подать пакет документов для оформления земельного участка на Дальнем Востоке. Сотрудники кадастровой палаты принимают заявления граждан, решивших получить в безвозмездное пользование земельный участок, и помогают им оформлять заявки с помощью федеральной информационной системы «На Дальний Восток».

Кроме того, Росреестр заключил соглашения с многофункциональными центрами «Мои документы» (МФЦ) о приеме заявлений о предоставлении в безвозмездное пользование гражданам России земельных участков на Дальнем Востоке. В соответствии с соглашениями сотрудники МФЦ с 1 февраля 2017 года принимают заявления граждан и помогают оформлять заявки на сайте «надальнийвосток.рф».

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, каждый россиянин сможет один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно.

По информации Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Алтай