Из-за неблагоприятных условий для занятия сельским хозяйством, Республика Алтай получит дополнительную поддержку

Республика Алтай вошла в число 29 регионов России, включенных в перечень субъектов Федерации, которые относятся к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции территориям. Этот перечень будет использован Минсельхозом России для классификации мер поддержки сельского хозяйства и возможной компенсации дополнительных затрат, обусловленных воздействием неблагоприятных факторов на производство сельскохозяйственной продукции, пишут "Новости Горного Алтая".

Соответствующее распоряжение подписал в конце января премьер-министр Дмитрий Медведев.

Помимо Республики Алтай в перечень вошли еще четыре сибирских региона – это Тува, Бурятия, Кузбасс и Томская область.

Создание перечня регионов с рискованным сельхозпроизводством напрямую связано с нормами Всемирной торговой организации, в которую Россия вступила в 2012 году, отмечает агентство REGNUM. По правилам ВТО, ее участники обязаны сокращать объемы государственной поддержки сельского хозяйства, чтобы обеспечить свободную конкуренцию и справедливые для всех условия на рынке сельхозпродукции.

Статус неблагоприятных для сельскохозяйственной деятельности территорий позволяет России вывести некоторые регионы из-под ограничений на прямую господдержку аграриев. Подразумевается, что дотации фермерам, работающим в зонах экстремального хозяйствования, будут способствовать выравниванию их положения с теми, кто ведет бизнес в лучших условиях, а поэтому не угрожают сбалансированности рынка.

Это означает, что 29 регионов, признанных неблагополучными по условиям для ведения сельского хозяйства, вправе рассчитывать на помощь от государства в неограниченных правилами Всемирной торговой организации объемах.

Признаки, по которым территории относят к категории неблагоприятных для сельского хозяйства, были утверждены правительством РФ еще в 2015 году. Специалисты определили, в частности, четыре ключевых фактора, серьезно осложняющих агробизнес. Это низкокачественные почвы (песчаные, тяжелоглинистные, соленые и т. д.); высота свыше 600 м над уровнем моря и (или) склоны с крутизной более 15%; подверженность засухам или переувлажнению, а также слабое социально-экономическое развитие сельских территорий (малая численность сельского населения, высокий уровень безработицы, бедность домохозяйств).

Если не менее половины сельхозугодий региона подпадает под четвертый критерий и хотя бы под один из первых трех, то он признается неблагоприятным. Если 80% сельхозугодий соответствуют минимум двум критериям из первых трех, то территория также будет считаться неподходящей для агропроизводства. Данный перечень планируется обновлять не реже одного раза в три года.