Календарный план на 2017 год по футболу среди ветеранов по Республике Алтай

1. Мини-футбол в зале. 45 лет и старше. 10 февраля 2017 года, с. Онгудай. Ответственный – Федерация футбола РФ.

2. Мини-футбол в зале. 35 и старше. 04 февраля 2017 года, с. Онгудай. Федерация футбола РА.

3. Мини-футбол в зале. 45 и старше. 11 марта 2017 года., с. Онгудай. Федерация футбола РА.

4. Футбол 7х1. 45 и старше, 35 и старше. 06 мая 2017 года, с. Онгудай. МО «Онгудайский район».

5. Футбол 7х1. 45 и старше, 35 и старше. 03 июня 2017 года, с. Усть-Кан. МО «Усть-Канский район».

6. Футбол 7х1. 45 и старше, 35 и старше. 03 июля 2017 года, с. Майма. Райспорткомитет.

7. Футбол 7х1. Памяти И.Ч. Матаева. 45 и старше, 35 и старше. 15 июля 2017 года, с. Кош-Агач. Райспорткомитет.

8. Футбол 7х1. Памяти С.Т. Пекпеева. 45 и старше, 35 и старше. 9-10 сентября 2017 года, г. Горно-Алтайск. Федерация футбола РА.

9. Футбол 7х1. Кубок «Катуни». 45 и старше, 35 и старше. 1 октября 2017 года, с. Онгудай. Райспорткомитет.

10. Футбол 7х1. Кубок газеты «Ажуда». 45 и старше, 35 и старше. 14 октября 2017 года, с. Онгудай. Райспорткомитет.

11. Мини-футбол в зале. 50 и старше. 16 декабря 2017 года, с. Онгудай. Федерация футбола РА.

Куратор мероприятия А.Я. Тобошев. Тел. 983-326-07-89