На Укоке следов снежного барса не обнаружили

На минувшей неделе состоялась экспедиция сотрудников Катунского заповедника в природный парк «Зона покоя Укок», ставшая первым этапом регионального учета снежного барса и его кормовой базы. По данным сайта Катунского заповедника, в ходе экспедиции было обследовано само плоскогорье Укок и прилегающий к нему хребет Южный Алтай. Исследователи предполагают возможность обитания ирбиса на хребте Южный Алтай, однако, достоверных подтверждений этого факта на сегодняшний момент нет. Во время учетов в конце января на хребте были отмечены копытные (косули, козероги), зайцы, росомахи, лисы. Довольно высока численность волков, которые сейчас создают реальную угрозу для выпасаемого на плоскогорье скота.

По словам Татьяны Яшиной, заместителя директора Катунского заповедника, «уровень снега на этой территории невысок, на горных склонах много сдувов. Имеются подходящие для отстоя животных участки со скалами и обрывами. Достаточно кормовых ресурсов. Все это не должно создавать препятствий для благоприятной зимовки копытных. Тем не менее, плотность копытных здесь довольно низка. С чем это связано – исследователям еще предстоит выяснить. Не исключено, что низкая численность копытных – это результат длительного соседства с человеком».

Напомним, что в январе 2017 года в Республике Алтай стартовал региональный учет снежного барса и его кормовой базы. Учетные работы проводятся сотрудниками Сайлюгемского национального парка, Алтайского и Катунского заповедников и дирекции ООПТ Республики Алтай при поддержке Всемирного фонда природы. Учеты пройдут во всех местообитаниях ирбиса в регионе.