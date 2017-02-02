Затраты на эвакуацию туристки с Ак-Тру будут возмещать через суд

В прокуратуру республики поступила информация из Главного управления МЧС России по Республике Алтай об эвакуации 03.01.2017 из альпинистского лагеря «Ак-Тру» травмированной туристки - жительницы г. Читы. Для эвакуации пострадавшей привлекалось воздушное судно МИ-8 МТВ, стоимость полета которого составила около 550 тысяч рублей, отмечает сайт республиканской прокуратуры. По мнению ГУ МЧС РФ по РА несчастный случай произошел вследствие пренебрежения организатором тура требованиями безопасности туристов при прохождении горного маршрута.

В связи с этим, прокуратура республики письменно обратилась к коллегам из прокуратуры Томской области, в которой зарегистрирован туроператор, с просьбой провести проверку законности, полноты и своевременности принятия им мер по обеспечению безопасности, организации страхования жизни и здоровья участников туристической группы. Поступившие по завершению проверки материалы будут оценены прокуратурой Республики Алтай на предмет возможности возмещения затрат на эвакуацию пострадавшей туристки в судебном порядке.