Системы оповещения населения проверят в Горном Алтае

В рамках подготовки к паводкоопасному периоду 2017 года, во всех районах Республики Алтай проводится проверка работоспособности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Республики Алтай, а также местной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), установленных в районных центрах муниципальных образований. Проверку осуществляет комиссия, в состав которой входят сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Алтай, МВД и Ростелекома.

Стоит отметить, что данные системы оповещения установлены во всех районных центрах республики и позволяют охватить 68% населения. Кроме этого, в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, будут задействованы и иные средства: это громкоговорители, установленные на автомобилях экстренных служб, радио и телеканалы, а также СМС-оповещение, что позволит довести необходимую информацию до максимального числа жителей и гостей республики. Проверка будет проводиться в период с 6 по 17 февраля.

Источник: ГУ МЧС по РА