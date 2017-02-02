На 5,4% увеличилась социальная выплата федеральным льготникам

В Республике Алтай с 1 февраля на 5,4% увеличилась ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) федеральным льготникам, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. Размер индексации ЕДВ определен исходя из роста потребительских цен за 2016 год, передает сайт мэрии Горно-Алтайска.

На 5,4% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля выросла до 1048,97 рублей в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Помимо этого, также увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера. С 1 февраля размер пособия в Республике Алтай с учетом районного коэффициента составляет 7787,15 рублей.