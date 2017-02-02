В регионе зарегистрировано 22 случая гриппа А

Вчера, 1 февраля, в Управлении Роспотребнадзора состоялось очередное заседание Республиканского штаба по предупреждению распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ. В совещании приняли участие представители министерств, лечебно-профилактических организаций, муниципальных образований, образовательных учреждений, торговых и аптечных организаций.

Уровень эпидемического порога по ОРВИ и гриппу в регионе превышен на 26,1%, показатель заболеваемости на 10 тысяч населения составил 73,3, принформировал собравшихся Леонид Щучинов. Фактическая заболеваемость за четвертую неделю 2016 года составила 1578 случаев. Превышение эпидпорогов отмечается как среди детей, так среди взрослого населения, пишет сайт Роспотребнадзора.

Наиболее интенсивный рост заболеваемости по итогам прошедшей недели наблюдается в Кош-Агачском, Усть-Коксинском, Турочакском, Чойском районах. При этом в столице региона – городе Горно-Алтайске заболеваемость не достигла уровня эпидемического порога.

На 2 января в Республике Алтай зарегистрировано 22 случая гриппа А (Н3N2).

Приостановлен учебный процесс в Онгудайской школе, Кайтанской и Огневской школах Усть-Коксинского р-на, в Чаган-Узунской школе Кош-Агачского района и частично в двух школах – 16 классов (Эликмонарская и Аносинская школы в Чемальском районе).

В большинстве организаций, учреждений и предприятий введен масочный режим, усилен сандезрежим, отменены массовые мероприятия в помещениях, усилен утренний фильтр при приеме учащихся в образовательные учреждения, усилен контроль за здоровьем жителей региона.