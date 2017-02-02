Светлане Гашкиной вручен нагрудный знак «Почетного гражданина Республики Алтай»

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай Александр Бердников в Москве провел рабочую встречу с директором Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов РФ Светланой Гашкиной, сообщает сайт правительства РА.

Стороны обсудили планы и перспективы по строительству в Республике Алтай школ и других социальных объектов, концепцию развития спорта в нашем регионе. Светлана Гашкина выразила готовность содействовать в решении насущных проблем Республики Алтай в рамках своей компетенции.

Александр Бердников вручил Светлане Гашкиной удостоверение и нагрудный знак «Почетного гражданина Республики Алтай». Данное звание присвоено Светлане Антоновне за заслуги в профессиональной деятельности, большой вклад в социально-экономическое развитие республики, плодотворную работу по сохранению гражданского согласия в обществе, укреплению мира, дружбы и сотрудничества между народами и в связи с юбилеем.

Напомним, Светлана Гашкина с декабря 2003 года по июль 2012 года работала в Правительстве РА на должности министра финансов РА, затем заместителя Председателя Правительства РА, министра финансов РА. Является заслуженным экономистом Российской Федерации. На должность Директора Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина РФ назначена в апреле 2014 года.