Социометр: "Зажрался уже, готовится к участи Облогина…"

"Листок" продолжает проводить опросы общественного мнения среди жителей региона. На прошлой неделе на автоответчиках и на сайте газеты был записан следующий вопрос: "В декабре прошлого года Александр Бердников на сессии Госсобрания признал покупку для своих нужд дорогого внедорожника стоимостью более пяти миллионов рублей. А как считаете вы, чиновнику, пусть даже высокопоставленному, позволительны подобные траты, даже невзирая на установленное правительством ограничение в 2,5 млн рублей, или нет?"

В течение недели в опросе принял участие 141 респондент. В какой пропорции распределились их голоса, смотрите ниже.

5,0% отвечавших (7 человек) высказались в поддержку покупки Бердникова. Они говорили:

- пусть покупает, он же на благо людей трудится.

88,6% отвечавших (125 человек) считают непозволительным превышение Бердниковым установленного правительством ограничения на покупку автомобилей. По их словам:

- это непозволительно;

- на ишаках им нужно ездить, а не на "Лэндкрузерах";

- нельзя ни в коем случае;

- это просто хамство чистейшей воды;

- должен и обязан ездить на отечественном авто;

- непозволительно в кризис брать, это сумасшествие;

- это пир во время чумы;

- непозволительно, когда люди живут за чертой бедности;

- наглости нет предела;

- это уж наглость и беспредел;

- полный беспредел;

- человек болен на всю голову;

- непозволительно покупать такие дорогие машины и брать такие деньги из бюджета;

- я думаю, что нельзя государственные деньги тратить на свои нужды, они должны идти на благо нашего общества, а не для того, чтобы кто-то себе в карман ложил и жил в свое удовольствие;

- ну, с такой зарплатой можно и на "Жигулях" поездить;

- я считаю, что это никак не укладывается в рамки нашего закона;

- Бердникову нужно было придерживаться 2,5 млн, или сообщить Путину, что ему нахрен это не нужно, и он будет делать, как ему нужно;

- конечно, это дорого, надо подешевле, надо пенсионерам помогать, а то люди живут на маленькую пенсию, когда другие миллионами ворочают;

- почему Бердников имеет право на машину за 5 млн, а Облогин за 800 тысяч не имеет право купить, Облогина под суд, а Бердникову все можно?

- конечно, непозволительно, ему нужно задуматься, он уйдет в отставку, и каким он останется в памяти жителей Республики Алтай?

- ни стыда, ни совести;

- это непозволительно для Бердникова;

- это некрасиво, сейчас такое время, кризис, покупать такие дорогие авто непозволительно;

- оборзели совсем;

- ну, это уж очень шикарно, его работа не соответствует его запросам;

- да, нехило живет наш "президент", ни хрена себе, от всей души 5 млн вместо 2,5 млн., смотрите-ка, какой он занятой, что ему такой комфорт нужен;

- конечно, нельзя пренебрегать указаниям правительства и покупать такую роскошь, когда у нас столько бедных проживает;

- почему Облогина под домашний арест, а Бердникова - нет, ему все дозволено?

- зажрался генерал;

- ни в коем случае, люди плохо живут, а мы машины покупаем по 5 миллионов;

- авто должно закупаться согласно госту, недорогие;

- зажрался он, даже Путин сказал, что не выше 2,5 млн, а он что?

- Бердникову нужно вести себя поскромнее;

- для нашего региона покупка таких дорогих авто - непозволительная роскошь;

- думаю, что даже для такого начальника это непозволительно;

- подобное поведение высокопоставленных чиновников недопустимо;

- оборзели совсем местные власти;

- непозволительно это делать, уже борется-борется против коррупции Путин, и все равно это продолжается;

- пусть приобретает на свои деньги, у него их много;

- непозволительная роскошь для Бердникова, если Облогина взяли под арест за 1,5 млн, а тут 5 млн, извините, это уже чересчур;

- считаю, что все чиновники должны ездить на отечественных авто, может, у нас качество автомобилестроения поднимется, ездили бы на наших "Волгах";

- конечно, это непозволительно, это народные деньги, куда наглеть-то;

- непозволительно тратить народные деньги, зажрался уже, готовится к участи Облогина;

- в стране и так денег нет, а они деньги тратят куда попало;

- я думаю, что он неправильно поступил, он бюджетные деньги использовал для своих личных целей - считаю это непозволительным со стороны чиновника;

- не положено ему, он настоящий жулик, вор и хапуга;

- вот Тулеев в Кузбассе "детям войны" платит к пенсии уже несколько лет добавку хорошую, а нам дали единовременную по 1 т.р. к юбилею, по 200 рублей Бердников отпустил якобы на ремонт памятников, я считаю, что Тулеев имеет право ездить на хорошем авто, а этот - на "Запорожце";

- страна без штанов, а Бердников в штанах, да еще и с лампасами;

- если есть ограничение, нужно укладываться, вот Облогин уложился, а Александр Васильевич нет, но почему-то Облогин сидит под арестом, а Бердников нет, тогда нужно освободить Облогина, это будет справедливо. Конечно, нужно брать руководителям такого ранга машины, но не съедать друг друга из-за этого;

- отрицательно отношусь;

- да он просто охренел, этот Бердников, почувствовал свою власть, наглый чересчур;

- не одобряю такие его действия, даже несмотря на установку вышестоящих лиц, он, наверное, чувствует, что останется безнаказанным;

- Бердникову наплевать на все, поэтому и покупает;

- вам давно уже нужно снять ролик про Республику Алтай - как живут чиновники, и как живут граждане наши, и отправить это в Москву, это будет правильное решение;

- за 5 млн Бердникову непозволительно, даже в Москве не берут иномарки такие;

- им хоть кол на голове теши, все бесполезно;

- это роскошь по нынешним временам;

- даже высокопоставленный чиновник не имеет права, ни морального, ни законодательного, нарушать законы РФ, и вообще, считаю, данное поведение главы правительства Республики Алтай недопустимо, мы вот "Алтайскую долину" с нетерпением ждали, так и не дождемся теперь, придется ездить отдыхать в Алтайский край;

- возмутительна такая роскошь;

- надо действовать согласно постановлению правительства;

- чересчур дорогая машина.

6,4% отвечавших (9 человек) затруднились ответить либо воздержались от ответа. По их словам:

- ничего сказать не могу;

- затрудняюсь;

- в политику я не лезу;

- мне это безразлично.

Результаты опроса обрабатывал Александр Лимузинов