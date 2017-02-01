Нечаев выкатывает бочку капусты для Пальталлера

Недавно, перечитывая знаменитую книгу "12 стульев" советских классиков Ильфа и Петрова, а именно - строки, посвященные настоятелю храма Фрола и Лавра в уездном городе N отцу Федору Вострикову, автор этих строк увидел удивительную аналогию с одним очень известным персонажем политического бомонда Республики Алтай. Как же Ильф и Петров описали своего героя?

"Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе. Терзаемый видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, отец Федор изобретал различные проекты, осуществление которых должно было доставить ему основной и оборотный капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре заводика". И наш герой, первый заместитель председателя правительства Республики Алтай Роберт Робертович Пальталлер, тоже в свое время мечтал о заводике. Но, в отличие от отца Федора, Роберту Робертовичу удалось осуществить свою мечту.

К сожалению, свечи ныне не в спросе, поэтому вице-премьер республиканского правительства прикупил завод, а точнее - комбинат, производящий железобетонные изделия. Как следует из выписки из реестра акционеров ЗАО "Барнаульский комбинат железобетонных изделий №2", владельцем 3156 обыкновенных именных акций этого предприятия в августе 2006 года стала Зинаида Яковлевна Пальталлер, супруга Роберта Робертовича. Еще 3154 акции записаны на человека с известной в Республике Алтай фамилией Тевонян. Владеющий совместно с супругой Пальталлера контрольным пакетом ЗАО "БКЖБИ-2" Андрей Сергеевич Тевонян - сын бывшего первого вице-премьера правительства нашего региона Сергея Михотаровича Тевоняна. Аккурат весной того года два гастарбайтера из краевой столицы прибыли в Республику Алтай и получили внушительные подъемные, якобы на обустройство.

Не только момент со "свечным заводиком" позволяет сравнивать Роберта Пальталлера и его визави Сергея Тевоняна с отцом Федором; процитируем еще немного из "12 стульев": "Идеи осеняли отца Федора неожиданно, и он сейчас же принимался за работу. Отец Федор вдруг начинал варить мраморное стирочное мыло; наваривал его пуды, но хотя мыло, по его уверению, заключало в себе огромный процент жиров, оно не мылилось и вдобавок стоило втрое дороже, чем "плугимолотовское". Мыло долго, потом мокло и разлагалось в сенях, так что Катерина Александровна, проходя мимо него, даже всплакивала. А еще потом мыло выбрасывали в выгребную яму". При чтении этих строк сразу же вспоминается проект нашего вице-премьера - завод "Биотехнологии" в Майме.

А эти вот строки: "Прочитав в каком-то животноводческом журнале, что мясо кроликов нежно, как у цыпленка, что плодятся они во множестве и что разведение их может принести рачительному хозяину немалые барыши, отец Федор немедленно обзавелся полдюжиной производителей, и уже через пять месяцев собака Нерка, испуганная неимоверным количеством ушастых существ, заполнивших двор и дом, сбежала неизвестно куда…

…Целую неделю дело шло великолепно… когда произошел совершенно непредвиденный случай.

Кооператив "Плуг и молот", который был уже заперт три недели по случаю переучета товаров, открылся, и работники прилавка, пыхтя от усилий, выкатили на задний двор, общий с двором отца Федора, бочку гнилой капусты, которую и свалили в выгребную яму. Привлеченные пикантным запахом, кролики сбежались к яме, и уже на другое утро среди нежных грызунов начался мор. Свирепствовал он всего только три часа, но уложил всех 240 производителей и весь не поддающийся учету приплод…"

При чтении отрывка бессмертного произведения сразу же вспоминаются великие прожекты по строительству откормплощадок и гигантских молочных ферм на базе бывшего ОПХ "Чуйское", где коров кормили полиэтиленом. Кстати, в конце прошлого года решением Арбитражного суда на этом предприятии была начата процедура банкротства и введено конкурсное управление. Так что заслуженному голубеводу Алтая Роберту Пальталлеру скорей всего придется закрывать птичник, устроенный им совместно с директором "Чуйского" г-ном Тиллиманом в Дубровке. Ну да Бог с ними, неудавшимися прожектами Пальталлера и Тевоняна, вернемся к нашему "свечному заводику".

Что же собой представляет собой Барнаульский комбинат ЖБИ? Это предприятие, на котором трудятся 600 человек, основано в годы Великой Отечественной войны; являлось поставщиком стройматериалов для многих строек Барнаула - таких, как завод «Трансмаш», котельный завод, моторный завод, завод РТИ, шинный завод, завод механических прессов, АТИ, Алтайский мехзавод, Черемновский сахарный завод, КЖБИ-1, для объектов сельского хозяйства, зерноскладов, зерносушилок, арочных скотных дворов и многих других. В 80-е годы была проведена модернизация предприятия, выпускающего ныне ассортимент изделий для строительства многоэтажных панельных домов серии КПД 330, недавно комбинат освоил выпуск комплектов коттеджей.

В общем, неплохое приобретение, будет Роберту Пальталлеру чем заняться на заслуженном отдыхе. Ведь время неумолимо, и годы идут. А согласно федеральному закону "О государственной гражданской службе Российской Федерации" установлен предельный срок пребывания на гражданской службе - 65 лет. И хотя 65-летний юбилей Роберту Пальталлеру предстоит отметить только в сентябре этого года, политические события заставляют главу республиканского правительства ускорить ход событий, так же, как он сделал это в 2013 году, избавившись сразу от двух "козлов отпущения" - членов собственного правительства Сергея Тевоняна и Михаила Терехова.

Дела у "команды проходимцев" идут из рук вон плохо, от заводика в Майме ничего кроме вони жители райцентра не чувствуют; выгоднее кормить скотину пачками ассигнаций, чем покупать "корм" на этом заводике. Кому-то придется отвечать. А кому? Тевонян далеко в Москве, в минсельхозе новый человек сидит, а Роберт Робертович пока еще при делах, опять же, откормплощадки надо на кого-то навесить. В общем, пора нашему вице-премьеру пойти по стопам отца Федора.

Как мы предположили в материале "Лакей ливрейный - будущий вице-премьер?", опубликованном в прошлом номере "Листка", на теплое место первого зампредседателя правительства навострил лыжи начальник "Горно-Алтайавтодора" Николай Нечаев. Что же предпринимает известный в республике коррупционер, почти десять лет заправляющий дорожной отраслью региона? Тем более, что для него это уже не первая попытка выйти на первые роли. Еще в 2014 году, как писал "Листок", спонсоры партии "Единая Россия" Анатолий Банных и Евгений Вдовин готовили что-то вроде "уральского десанта", и на роль Паши Федулёва они загодя присмотрели своего человечка - Николая Нечаева из "Горно-Алтайавтодора". По каждому району "нечаевцы" имели своих кандидатов, и протаскивали в Госсобрание своих людей. Теперь, конечно же, первым делом его задачей становится обеспечение освещения собственной персоны в средствах массовой информации. И если глава республики может воспользоваться услугами государственных СМИ, готовых денно и нощно облизывать его с головы до ног, то претенденту на высокую должность приходится обходиться тем, что есть под рукой.

На прошлой неделе появилась "газета для людей и о людях", главный редактор там Владимир Ермилов. Надо полагать, про людей до этого никто не писал, и во всей республике до 25 января газет "для людей" у нас не было. Жили, так сказать, "в мире животных", больше про "Биотехнологии" думали, а теперь что-то человеческое предлагают. Новая газета называется "Алтай сегодня", а в колонке редактора Ермилов сознался, что идея открыть ее "сродни сумасшествию". Может, так оно и есть. Особенно после программного заявления Владимира Николаевича в газетной передовице:

"Коллектив не ставит особых амбициозных задач, но заявляет о поиске настоящих лидеров. К сожалению, в республике управляют одни и те же лица, замены которым нет. Нет? Или просто их никто не ищет? Именно этой задачей и постарается заняться новая газета. Она предоставит свои страницы молодым и амбициозным людям, способным через некоторое время возглавить какие-то отрасли хозяйства".

Ну и кому предоставил Ермилов страницы первого номера? На 2-й полосе, емко обозначенной "Зима, зима" (2 раза), он поставил заголовок "Завалило, засыпало, замело", под ним еще раз повторил: "Зима, зима" (2 раза). А чтобы ни у кого не осталось сомнений, в какое время года он дебютировал, рядом поставил этюд "О зимней дороге".

Так вот, "Завалило, засыпало, замело" - это у него от Степана Лаврентьева, пенсионера. Через одну страницу газета задается вопросом: "Почему у нас нет работы для людей?" Для животных, надо полагать, работа у нас есть. Может, хоть тут (не в пример Степану Лаврентьеву) у него будет кто-то из "молодых и амбициозных людей"? А вот фигушки: подпись там самая что ни на есть дерзкая - "Чойский Обыватель для "Алтай сегодня". Наверно, из этого борца с безработицей Владимир Ермилов будет лепить еще одного "настоящего лидера".

Между тем, как выразился сам В.Н. Ермилов, это будет "второе независимое частное издание в нашей республике". Хотя сам же рядом называет "Листок" и "Постскриптум". Два плюс один… А все равно два!

До того, как взяться за "Алтай сегодня", Ермилов выпускал "Деловой Чемал", и вот что интересно: "Большую моральную и материальную поддержку изданию оказал Николай Иванович Нечаев, - с теплотой пишет главред нового издания. - Я ему благодарен за помощь".

Так вот оно что! Мы тут пишем-пишем про "лакея ливрейного", а он, оказывается, тайный друг независимой прессы а-ля-Ермилов! С большим нетерпением будем ждать новых номеров газеты с фамилиями "настоящих лидеров". Против кого будут дружить В.Н. Ермилов на пару с нашим "лакеем ливрейным"? Засевшие в правительстве "лица, замены которым нет" (особенно Роберт Робертович) - в полном замешательстве. Чего дальше ждать от страшного пенсионера Степана Лаврентьева? Кого будет "мочить" неуловимый Чойский Обыватель?

Мы тоже с нетерпением ждем дальнейшего развития событий и надеемся, что фигуранты нашей публикации не замрут в испуге, и уж, конечно, не разочаруют наших читателей событиями своей бурной политической жизни.



Амыр АЙТАШЕВ