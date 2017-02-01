Два уголовных дела добавили к послужному списку гендиректора ГАСК

В отношении гендиректора «Горно-Алтайской строительной компании» Вячеслава Борщева возбудили два уголовных дела по признакам крупного и особо крупного мошенничества. Преступления вновь связаны с недвижимостью, отмечает ИА "Банкфакс".

По версии следствия, в 2015 году Вячеслав Борщев, не являясь собственником либо застройщиком квартиры, расположенной в жилом доме в селе Майма по улице Карьерная, 10, продал ее, получив путем обмана от покупателя 500 тысяч рублей. Кроме того, в том же году Борщев аналогичным образом поступил с двумя квартирами, расположенными в жилом доме в селе Майма по улице Климкина, 20. Он сообщил покупателям, что продает указанное жилье и в последующем заключит с ними договоры купли-продажи. Подозреваемый получил от обманутых людей более 1,9 млн рублей.

Добавим, что Борщев является фигурантом еще нескольких уголовных дел. Так, его подозревают в мошенничестве при строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного в Горно-Алтайске по улице Чаптынова, 34/1. У дольщиков было похищено в общей сложности более 110 млн рублей. Кроме того, в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по обвинению Вячеслава Борщева в невыплате зарплаты и пособий 36 работникам на сумму более 3,17 млн рублей. Также, по версии следствия, г-н Борщев во время строительства жилого дома, расположенного в Горно-Алтайске по улице Панфиловцев, 15, похитил деньги дольщиков. Всего - более 13 млн рублей, а в 2014-2015 годах гендиректор ГАСК совершил мошенничество при строительстве МКД по переулку Гранитному, 15. Он продал квартиры, находящиеся в залоге. Сумма ущерба, причиненного покупателям, составила более 6 млн рублей.

На имущество и автомобиль обвиняемого на сумму около 1,5 млн рублей уже наложили арест. Расследование уголовного дела продолжается. Заметим, в сентябре 2015 года в отношении ООО «Горно-Алтайская строительная компания» введена процедура банкротства.