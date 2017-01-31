Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 31 января 2017 года (видео)

В этом выпуске:

Глава Республики Алтай Александр Бердников находится в рабочей поездке в Москве. Накануне состоялась его встреча с заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Козаком. Стороны обсудили ход реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Республике Алтай, состояние системы ЖКХ и ряд других вопросов.

В горах Алтая лавиноопасно. Из-за большого количества снега на территории региона возникает опасность схода лавин. Это представляет угрозу для людей, живущих в высокогорных районах, в том числе - для туристических групп.

Минимизиовать весенние риски. Жители прибрежных зон обеспокоены сохранностью имущества в период весеннего паводка. Самый верный способ - это страхование, но есть ли надежда на страховые выплаты и заключают ли профильные компании договоры с жителями так называемых опасных зон?

В Елабуге прошла конференция, посвященная 185-летию Ивана Шишкина, или, как его еще называют, "царя русского леса". В рамках мероприятий в доме-музее живописца открылась экспозиция работ Григория Чорос-Гуркина, последнего ученика Шишкина. Национальный музей Республики Алтай представил из фондов одиннадцать живописных работалтайского художника.

Запись эфиира: