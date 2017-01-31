Кости древней лошади обнаружены в Денисовой пещере

Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, исследуя найденные при раскопках в Денисовой пещере костные остатки, обнаружили, что одна из костей принадлежит лошади Оводова — зеброослоподобному существу, которое жило на Алтае 30 тысяч лет назад, одновременно с денисовским человеком.

«Эта лошадь называется лошадью чисто формально. Если мы ее представим, то она больше будет похожа на что-то среднее между ослом и зеброй — коротконогая, маленькая и не такая грациозная, как обычные лошади», — рассказывает младший научный сотрудник лаборатории сравнительной геномики Анна Сергеевна Дружкова.

Возраст самых последних палеонтологических находок — около 18 тыс. лет. «Находка подтверждает, что на Алтае в те времена было намного большее видовое разнообразие, чем сейчас, в том числе фауна была представлена и такими экзотическими видами. Не исключено, что денисовский человек и другие обитатели древнего Алтая охотились на лошадь Оводова», — отмечает заведующий лабораторией сравнительной геномики ИМКБ СО РАН кандидат биологических наук Владимир Александрович Трифонов.

Сибирские биологи исследуют костные останки лошадей не только с Алтая, но и из Бурятии, Монголии, европейской части России. Для некоторых из них уже получены полные митохондриальные геномы, и можно посмотреть, к каким современным породам они ближе. В частности, молекулярные технологии помогают палеонтологам с точностью до вида определить происхождение того или иного фрагмента кости. Один неполный митохондриальный геном лошади Оводова возрастом 48 тыс. лет из Хакассии был исследован ранее, и, сравнив с ним загадочный образец из Денисовой пещеры, предоставленный учеными из Института археологии и этнографии СО РАН, ученые поняли, что тот относится к тому же виду животных.

Благодаря современным методам секвенирования, обогащению библиотек для секвенирования искомыми фрагментами и тщательно проведенной сборке митохондриального генома, впервые был получен полный митохондриальный геном лошади Оводова и достоверно показано присутствие ранее неизвестного вида из семейства лошадиные на территории современного Алтая.

«В Денисовой пещере обычно датировки всех костных останков можно определить по слоям. Эта находка была из слоя 9.1, возраст которого примерно 20 тысяч лет. Однако когда мы сделали радиоуглеродный анализ этого образца, то обнаружилось, что он еще старше. То есть, похоже, произошла повторная экскавация (перемещение костных останков из более глубоких слоев). Это еще раз говорит о том, что надо аккуратно относиться к датировкам по слоям», — горит Анна Дружкова.

Впервые лошадь Оводова была описана в 2009 году известным российским археологом Николаем Дмитриевичем Оводовым по материалам из Хакасии. Ранее считалось, что подобные кости принадлежат кулану. После более тщательного морфологического и, главное, генетического анализа выяснилось, что южносибирские «куланы» к настоящим куланам отношения не имеют, а являются реликтами группы архаичных лошадей, по большей части вытесненных лошадьми типа тарпана и лошади Пржевальского.

Источник: "Наука в Сибири"