В правительстве региона отметили положительную тенденцию развития КМН

Заседание Консультативного Совета по делам коренных малочисленных народов Республики Алтай при Главе Республики Алтай состоялось в Правительстве РА под председательством исполняющей обязанности Главы РА Натальи Екеевой. В работе совещания приняли участие члены совета – руководители органов государственной власти, представители районов, общественники, говорится на сайте правительства РА.

На государственную поддержку коренных малочисленных народов в рамках реализации подпрограммы «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Республики Алтай до 2015 года» госпрограммы «Развитие экономического потенциала и предпринимательства Республики Алтай» с 2009 по 2016 годы направлено более 285 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 105,8 млн рублей, из республиканского – 161,2 млн рублей, средства местных бюджетов – 18 млн рублей.

На совещании отметили, что в целом тенденция развития коренных малочисленных народов в Республике Алтай соответствует общерегиональным и, как свидетельствуют показатели «дорожных карт», эта тенденция носит положительный характер.

На очередной период, с 2016 по 2025 годы, утвержден новый План мероприятий, в котором определено пять основных направлений: по повышению качества жизни КМН, созданию условий для улучшения демографических показателей, повышению доступа к образовательным услугам с учетом этнокультурных особенностей КМН, сохранению культурного наследия КМН, а также развитию международного сотрудничества.

В этом году на решение социально-экономических вопросов КМН Республики Алтай планируется направить около 8,9 млн рублей. Бюджетная заявка составлена на основании заявок муниципальных образований и исполнительных органов госвласти РА с учетом мнения общественных организаций КМН Республики Алтай. В частности, планируется направить средства на оборудование этноцентров КМН в районах, на проведение мероприятий этнокультурного характера, на участие представителей республики в XII Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера – 2017», на издание историко-этнографической и художественной литературы и на ряд других направлений.