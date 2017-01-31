Подозрительно дорого. Республика Алтай переплатила на медицинских госзакупках 61%

Республика Алтай вошла в тройку российских регионов с самым серьезным перерасходом средств на медицинские госзакупки. Как говорится в совместном исследовании журнала «Деньги» и проекта «Антирутина», республика является едва ли не самой расточительной в стране. За 2016 года она переплатила за медикаменты и инструменты 61 % от общей суммы затрат региона на медицинские закупки. Это может служить косвенным свидетельством недобросовестности организаторов процедур, говорится на сайте ИА "Банкфакс".

Эксперты «Антирутины» подсчитали, какие субъекты РФ почти не переплачивают за лекарства, инструменты и медицинскую технику, а какие покупают все это дорого. Оказалось, что за 2016 год субъекты РФ переплатили в среднем 40 % за все медицинские государственные закупки, или 65,5 млрд рублей.

Выявлено 28 тысяч подозрительных сделок, но не все они непременно коррупционные: перерасход может объясняться колебанием курса рубля (при закупке импортных лекарств, материалов и техники) и просто разгильдяйством и головотяпством. Всего ведомства, курирующие в регионах здравоохранение, заключили в 2016 году 932 тысяч контрактов на 165 млрд рублей. Это 33,5 % от общей суммы (более 3 млн сделок на 477,3 млрд рублей, совершенных за минувший год через сайт zakupki.gov.ru по ФЗ № 44).

Упомянутые 65 млрд рублей — самый большой в денежном выражении перерасход среди всех групп товаров, продающихся в системе госзакупок (за исключением строительства и ЖКХ, которые стоят особняком, так как сложно поддаются анализу). При этом переплата от региона к региону разнится. Часть госконтрактов не поддается анализу, поскольку заказчик, например, запрашивает товар в неизмеримых величинах (парацетамол, шприцы и перчатки — одна условная единица).

Если считать в деньгах, то есть в абсолютных цифрах, то в 2016 году наиболее расточительными оказались самые «богатые» регионы. Безоговорочным лидером по переплате оказалась Москва. Столица, как следует из анализа «Антирутины», перерасходовала 24,18 млрд рублей из 74,13 млрд рублей, потраченных за минувший год на 14,5 тысяч контрактов в системе госзакупок. На второе место по сумме переплат вышла — также предсказуемо — Московская область: всего за прошлый год она заключила 3,7 тысяч контрактов на 18,3 млрд рублей, из них «лишними» оказались 1,3 млрд рублей. На третьем месте — Татарстан, который, как показывает анализ, переплатил 1 млрд рублей из 3,4 млрд рублей, потраченных в 2016 году на медицинские госзакупки.

Если же считать более показательно — в процентах, то есть в доле, которую сумма переплаты составляет в затратах региона на медицинские госзакупки, то картина будет несколько иной. Список самых расточительных регионов при таком подсчете выглядит следующим образом: первой идет Чувашия, где переплата составляет 73 % от затрат на здравоохранение по госконтрактам (207 млн рублей). Далее плотно следуют Брянская область — 63 % из 212 млн рублей, Республика Алтай (61 %), Ханты-Мансийск (60 %) и Татарстан (59 %). Москва идет на шестом месте с переплатой в 58 %, от которой с большим отрывом отстает Еврейская область (45 %).

У подавляющего числа регионов переплата колеблется в пределах 10-30 % от бюджета на госзакупки, цифры выше 40 % единичны, а еще больше переплачивать за одни и те же лекарства и медтехнику позволяют себе только «избранные».

Итоговым материалом исследования считается «рейтинг добросовестности», также опубликованный изданием. В его основу лег интегральный показатель, куда входит не только расчет того, насколько цена в сделках превышает средневзвешенные цены товаров в Единой информационной системе (ЕИС). «Важен еще такой параметр, как типичность единицы измерения, который учитывает, в чем товар измеряется и насколько это распространено. Кроме того, учитывается измеримость позиции. Под измеримостью мы понимаем возможность надежно идентифицировать объект закупки. Зачастую он описан таким образом, что сделать это невозможно. Встречаются, например, описания, под которые подпадают десятки различных товаров или услуг, или, наоборот, в одной позиции описаны несколько различных объектов», — приводится в тексте комментарий исполнительного директора «Антирутины» Германа Инденбаума.

Наконец, учитывается и возможность измерить цену товара в госзакупке (а она есть далеко не всегда). Бывает, что лекарство закупается просто «в упаковках», без указания, например, концентрации лечебного вещества, количества ампул, таблеток, веса или объема, что также указывает на вероятность коррупционной сделки. Все три упомянутых параметра свидетельствуют о добросовестности или недобросовестности региона при госзакупках.

Что интересно, в этом рейтинге Республика Алтай заняла седьмое место. Это может означать, что при большой доле переплаты заказчик хотя бы не пытался скрыть параметры закупки и скрупулезно подходил к составлению документов. Отметим, что Алтайский край также занимает достаточно высокую позицию в рейтинге — 15-е место, выше Ярославской области, но чуть хуже Тюменской.

Как считают авторы, рейтинг подтверждает, что здравоохранение — одна из самых коррумпированных отраслей в РФ. Поживиться есть с чего: с 2006 года консолидированный госбюджет на здравоохранение вырос в 4,2 раза — с 690 млрд рублей до 2,8 трлн рублей в 2016 году (правда, рубль только вследствие официальной инфляции за эти десять лет обесценился в пять раз). Страну регулярно сотрясали скандалы с переплатой по госзакупкам медоборудования и лекарств (правда, без особых последствий). Федеральная антимонопольная служба обнаружила за 2015 год признаки картельных сговоров в ходе свыше 2 тысяч аукционов на госзакупках медпрепаратов и техники с превышением стартовых цен на 3 млрд рублей. Прозрачные торги позволяют снизить стартовую закупочную цену на 10-30 %. Но, как показал рейтинг, госзакупки в здравоохранении могут быть и честными.

Минздрав согласился оценить данные рейтинга, но к моменту публикации комментарий еще не был готов. Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила, что также готовит свой комментарий.

Справка: Переплата и завышенная цена в методологии «Антирутины» — это сравнение со средневзвешенной ценой измеримых контрактов за квартал. При этом сделки, попавшие в диапазон среднеквадратичного отклонения, считаются нормальными — без переплаты. Это означает, что полученные таким образом оценки — заведомо снизу, сравнение с минимальной ценой дало бы большие или даже значительно большие значения. Функционал и алгоритмы системы «Антирутина» не позволяют делать выводы о коррупционности контрактов, в каждом конкретном случае необходимо разбираться отдельно.