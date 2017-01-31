Александр Карлин вновь предложил Республике Алтай совместно развивать ОЭЗ

Губернатор Алтайского края Александр Карлин, выступивший на прошлой неделе с годовым отчетом перед депутатами законодательного собрания региона, обратился с заявлением в адрес властей Республики Алтай. Он отметил, что снова предлагает соседнему региону объединить свои усилия по развитию особых экономических зон туристско-рекреационного типа. При этом Александр Карлин, который уже обращался к Горному Алтаю с аналогичным предложением, ни словом не обмолвился о проблемах, которые преследуют республиканскую ОЭЗ «Долина Алтая», отмечает «ФедералПресс».

Власти республики пока довольно холодно отнеслись к новой инициативе соседа, заявив, что заинтересованы в успехе краевой ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» не меньше губернатора Алтайского края, но считают достаточным, когда координацией развития проектов занимается Москва.

На пресс-конференции, которую алтайский губернатор провел на прошлой неделе, речь пошла об особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь». Александру Карлину напомнили, что в свое время он обращался к властям Республики Алтай с предложением совместно развивать проект ОЭЗ. «Но сегодня я еще раз повторяю, – заявил глава Алтайского края. – Я по-прежнему готов развивать проект ОЭЗ совместно».

Программа создания в России особых экономических зон туристско-рекреационного типа стартовала ровно десять лет назад. Тогда было принято решение о создании в Сибирском федеральном округе четырех ОЭЗ. Две из них планировалось создать на Байкале. Одна – «Ворота Байкала» – должна была расположиться на западном берегу глубочайшего озера мира, вторая – на восточном берегу, на территории Республики Бурятия. Две другие особые экономические зоны предполагалось разместить в Горном Алтае: на левом берегу реки Катунь в Алтайской крае должна была появиться ОЭЗ «Бирюзовая Катунь, а на правом, который относится к Республике Алтай, – «Алтайская долина».

Приблизительно десять лет назад губернатор Алтайского края Александр Карлин обратился к Республике Алтай с предложением совместными усилиями развивать проекты особых экономических зон. Однако тогда его предложение не было услышано. Десять лет реализации проектов сибирских ОЭЗ привели к неутешительным результатам. Три из четырех особых экономических зон туристско-рекреационного типа так не смогли заработать. Причем самая обидная история произошла с «Алтайской долиной». Переименованная в «Долину Алтая» ОЭЗ, также как и «Бирюзовая Катунь», делала ставку на развитие пляжного туризма, для чего к 2012 году здесь было создано огромное искусственное озеро. Однако в ходе его наполнения выяснилось, что из водоема происходит серьезная утечка воды. Проблему эту так и не удалось решить в последующие годы, что, естественно, сказалось на реализации проекта, а также на развитии самой ОЭЗ.

Комментировать проблемы, которые происходят у соседей, губернатор Алтайского края принципиально не стал. «Не имею никакой возможности судить о том, что сейчас происходит в республике, – заявил Александр Карлин. – И даже не имею никакого права судить».

В то же время Александр Карлин рассказал, что принято важное решение о передаче основного набора полномочий по управлению особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» на региональный уровень. По его словам, это позволило буквально в течение нескольких месяцев принять в состав резидентов и одобрить инвестиционные проекты в объеме более 2,5 млрд рублей. «Уже в эти дни начинается работа одного из крупных резидентов,– пояснил Александр Карлин. – Он займется созданием инвестиционно емкого объекта туристско-рекреационного назначения на «Бирюзовой Катуни».

К вновь прозвучавшему предложению Александра Карлина в Республике Алтай отнеслись более чем спокойно. «Мы давно вместе развиваем туризм, – заявил «ФедералПресс» первый зампред правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер.– Нам никак не оторваться от транспортной магистрали, которая называется Чуйский тракт. Но мы это делаем на своей территории, а Александр Богданович – на своей. Туристы, желающие отдохнуть на Алтае, прилетают либо в аэропорт Горно-Алтайска, либо города Барнаула, о развитии которых мы также заботимся.

Первых зампред правительства Республики Алтай сообщил, что вся работа давно и плодотворно координируется в Москве. «Существует специальное федеральное агентство по туризму, через которое ведется взаимодействие, – пояснил Роберт Пальталлер. – Мы заинтересованы в том, чтобы «Бирюзовая Катунь» развивалась, а Александр Богдановаич заинтересован в развитии «Долины Алтая». Вот такими совместными усилиями мы добьемся успеха».