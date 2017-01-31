Ученые выявили новые болезни у "принцессы Укока"

Томографические исследования выявили у женщины, мумия которой найдена на плато Укок в Республике Алтай, новые патологии. Они связаны с воздействием инфекции, пишет "Тайга.Инфо".

«Суровый климат алтайского высокогорья и образ жизни пазырыкцев, ведущих скотоводческое хозяйство, были определяющими факторами столь быстрой изнашиваемости организма, как этой молодой женщины, так и ее соплеменников. Но, как нам кажется, ситуация усугублялась тем обстоятельством, что Горный Алтай не был местом исконного обитания пазырыкцев, они были пришлым населением, не адаптированным к местным условиям», — говорится в публикации журнала Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук».

Новые томографические исследования показали, что женщина перенесла остеомиелит бедренных костей. Заболевание оказалось результатом тяжелого инфекционного процесса. Также выявлены признаки аутоиммунного воспалительного процесса.

Ранее сибирские ученые установили, что женщина болела раком груди. За несколько месяцев до смерти она, вероятно, упала с лошади и оказалась прикована к постели.

Мумия древней женщины была найдена экспедицией новосибирского археолога Натальи Полосьмак в 1993 году в кургане скифского времени на алтайском плато Укок у границы с Монголией. Ее возраст оценивается более чем в 2500 лет, коренные алтайцы считают ее своей прародительницей и называют ее «алтайской принцессой».Она находилась в музее Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН в Новосибирске до 2012 года.

В Республике Алтай «принцесса» хранится под стеклянным куполом в погребальной колоде и деревянном срубе в Национальном музее имени Анохина.

Публикация журнала Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук»:

"Мумия продолжает открывать тайны

Мумии всегда пользовались повышенным интересом. Особенно те, что стали по разным причинам знамениты, как мумия женщины из погребения пазырыкской культуры в могильнике Ак-Алаха 3 на плато Укок, открытом российскими археологами в 1993 г. Это было во всех отношениях очень важным открытием

Впервые за время изучения пазырыкской культуры Горного Алтая, которое насчитывало уже более ста лет, было обнаружено не тронутое грабителями, «замерзшее» погребение знатной пазырыкской женщины, датированное IV в. до н. э. Вместе с нею было похоронено шесть коней, а на перекрытии ее деревянной погребальной камеры были похоронены мужчина и подросток. Внутри замерзшего лиственничного склепа сохранилось все, что было уложено в погребение, – войлочные кошмы, деревянная и роговая посуда с остатками пищи. В плотно запечатанной лиственничной колоде сохранилась мумия женщины в полном облачении – шерстяной юбке и шелковой блузе, длинных войлочных сапогах-чулках и высоком головном уборе-парике. Руки женщины покрывала татуировка. Все ее украшения были вырезаны из кедра и покрыты золотой фольгой. Впервые мумифицированное тело представительницы пазырыкской культуры было найдено непотревоженным. И, конечно, с первых же дней она стала объектом пристального внимания и изучения.

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Могильник Ак-Алаха-3. Курган № 1. План погребения женщины в колоде

Ребальзамирование мумии, необходимое для того, чтобы ее сохранить, было выполнено в 1993—1994 гг. в НИИУМБЦТ «ВИЛАР» (НПО «ВИЛАР») профессором В.Л. Козельцевым и В.И. Семке в Московском Научно-исследовательском и учебно-методическом центре биомедицинских технологий (НИЦ БМТ). С тех пор она хранилась и исследовалась в Институте археологии и этнографии СО РАН, пока в 2012 г. не была перевезена в Горно-Алтайск в Национальный музей имени А.В Анохина, где находится в настоящее время и является объектом поклонения.

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Общий вид 3D преобразования магнитно-резонансных томограмм. Псевдоцветовое картирование выделяет зоны с максимальным содержанием жидкости. Томография выполнялась в режиме 4-stations – видны зоны виртуальной «сшивки» томограмм (каждое поле зрения – 48 см)

Магнитно-резонансная томография мумии молодой женщины была выполнена в 2010 г. в Международном томографическом центре СО РАН (г. Новосибирск) на магнитно-резонансном томографе Achieva Nova (Philips, 1,5 Тесла). В номере 3/4 (57/58), 2014 журнала «НАУКА из первых рук» была опубликована статья «Жизнь и смерть алтайской принцессы», в которой приводились данные результатов высокопольной МРТ мумии и доказательства тяжелого онкологического заболевания и тяжелой травмы – вывих правого тазобедренного и повреждение правого плечевого суставов.

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Томограммы костей и суставов левой нижней конечности – субхондральные диффузные отечно-эррозивные изменения суставного хряща головки бедренной кости.В дистальной части диафизарной полости левой бедренной кости (справа) – отечно-склеротические очаги; в патоморфологическом плане эти изменения более всего соответствуют остеосклеротическим последствиям остеомиелитического процесса в подостро-хронической фазе. Изменения левого коленного сустава укладывается в МР-картину дегенеративно-дистрофических изменений с низкоэнергетическими отеками по типу остеоартрита. В костях левой стопы (слева) – очаги с отечной периферией и с МР-плотными (темными) центральными зонами, интерпретированные нами ранее как проявления онкологического метастатического процесса (Letyagin et al., 2014) в сочетании с дегенеративно-дистрофическими изменениями по типу остеоартрита с низкоэнергетическими отеками

В ходе продолжающихся исследований в тканях опорнодвигательного аппарата мумии женщины были сделаны палеорадиологические и палеопатологические находки. Выявлены признаки перенесенного остеомиелита бедренных костей - результат тяжелого инфекционного процесса. С другой стороны – убедительные признаки аутоиммунного воспалительного процесса – спондилоартрита (выраженное сужение обоих крестцово-подвздошных сочленений, зоны воспалительного отека костной ткани в проекции левого крестцово-подвздошного сочленения, суставов стопы, вовлечение околосуставных мягких тканей – ахиллобурсит), наиболее вероятно, тоже вызванного воздействием инфекции. Признаки раннего "старения" суставов позвоночника, повреждения связок коленных суставов свидетельствуют о действии неблагоприятных факторов травматического генеза. Новые данные существенно расширяют наши представления об условиях жизни пазырыкцев – создателей одной из самых красивых и загадочных культур древности.

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Структура костей левой голени достаточно гомогенная, а в дистальной части левой бедренной кости выявляются очаги отечно-склеротических изменений, что соответствует остеосклеротическим последствиям остеомиелитического процесса в подостро-хронической фазе. Очаги выделены с использованием псевдоцветового картирования интенсивности МРТ-сигнала

Суровый климат алтайского высокогорья и образ жизни пазырыкцев, ведущих скотоводческое хозяйство, были определяющими факторами столь быстрой изнашиваемости организма, как этой молодой женщины, так и ее соплеменников. Но, как нам кажется, ситуация усугублялась тем обстоятельством, что Горный Алтай не был местом исконного обитания пазырыкцев, они были пришлым населением, не адаптированным к местным условиям.

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В костях левой стопы – очаги, интерпретированные нами ранее как проявления онкологического метастатического процесса (Letyagin et al., 2014). Очаги выделены с использованием псевдоцветового картирования интенсивности МРТ-сигнала

Хотя это погребение было открыто в 1993 г. и прошло уже почти четверть века с тех пор, как пазырыкская женщина второй раз появилась на свет, исследование удивительной мумии продолжается и рассказ о ее жизни далек от завершения.

Визуальный анализ томограмм и постобработка (3D, MPR, усиление контраста) проводились с использованием свободно распространяемой программы для анализа DICOM-изображений: Radiant Dicom Viewer 3.9.15.14253beta (64-bit)

Д.м.н., проф. А.Ю. Летягин (Институт клинической и экспериментальной лимфологии), чл.-кор. Н.В. Полосьмак (Институт археологии и этнографии СО РАН), к.ф.-м.н. А.А. Савелов (Международный томографический центр СО РАН), к.м.н. М.А.Королев (Институт клинической и экспериментальной лимфологии), к.м.н. Е.А. Летягина (Институт клинической и экспериментальной лимфологии)"