Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 27 января 2017 года (видео)

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Социально значимые и важные объекты региона под пристальным вниманием властей. Александр Бердников проверил ход строительства Центра спортивной акробатики Республики Алтай. По графику, занятия спортсменов намечены в нем уже в этом году. Масштабный проект, реализуемый с компанией "Газпром" должен отвечать всем современным требованиям.

Более 80 процентов преступлений в регионе совершаются в состоянии алкогольного опьянения. В Следственном комитете республики подвели итоги работы за 2016 год. Среди основных направлений деятельности по-прежнему остается раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, а также противодействие коррупции.

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях - этой теме была посвящена Всероссийская научно-практическая конференция, которая прошла в Горно-Алтайске. Наш регион впервые стал площадкой для обсуждения столь важной темы. Среди участников - педагоги и специалисты из Томска, Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска, а также из районов республики.

27 января - день воинской славы России. 73 года назад завершилась одна из самых трагических страниц Великой отечественной войны. Советским войскам удалось окончательно освободить Ленинград от блокады. Жительница Горно-Алтайска Элла Молодых - одна из тех, чья судьба неразрывно связана с трагическими событиями тех лет.

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