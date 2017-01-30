"Ваня киданул..."

Бывший министр здравоохранения Республики Алтай Игорь Яимов в личной беседе пожаловался депутату МО "Кырлкское сельское поселение" Айдару Кудирмекову, что весьма огорчен тем, что ему не досталось депутатского мандата. Дословно он сказал следующее: "Ваня меня киданул".

Поскольку Яимов являлся списочником, освободившийся мандат был предоставлен молодому партийцу сотруднице администрации Улаганского района. Напомним, ранее бывший министр покинул один из комитетов при правительстве региона, причиной чему, опять же по слухам, послужила его критика в отношении советника Бердникова Натальи Екеевой, которую Яимов обвинил в связях с каракольской религиозной группировкой.