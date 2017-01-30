Речь пойдет о транспорте...

Когда в начале 90-х в стране сменился режим, новая волна преобразований смыла все предприятия в том числе транспортные. На нашей повседневной жизни как-то ярко не отразилось, что не стало "Автоколонны-1931", АТП-1, АТП-3 и других грузовых транспортных организаций. Их заменили частные предприниматели, которые завозили в полном объеме как промтовары, так и продовольственные. Дольше всех на транспортном рынке продержалось Горно-алтайское пассажирское предприятие, но и оно, как мы видим, постепенно угасает.

В нашей республике высшие чиновники почему-то не понимают, что к пассажирским перевозкам нужен другой подход. С 90-х годов пассажирские перевозки пошли на самотек. Не стало хозяина. Бери кто сколько сможешь. Конкуренция или анархия? Как грибы стали появляться частные предприниматели. В селах люди поняли, что растить хлеб и выращивать скот не выгодно. А вот имея автомобиль, перевозить людей доходно. В то время по всем десяти районам ходили отечественные автобусы ПАЗ, народные любимцы, перевозившие иногда по 100 человек. Все они принадлежали Горно-алтайскому ПАТП, но постепенно таксисты выжили их с автомобильного рынка. Такая же ситуация произошла на городских и пригородных маршрутах. Частные предприниматели, имея небольшой налог и никаких ограничений на прибыль, стали вытеснять ПАТП. Горно-алтайское ПАТП, чтобы как-то выжить и платить меньше налоги, было вынуждено разделиться на четыре части, но и это не помогло. Слишком неравные были условия. Администрация города и республики сделала опору на частный малый бизнес.

Попробуем сравнить. Вот территория Горно-алтайского ПАТП, где располагались две крытые стоянки на 200 автобусов, большая ремонтная зона, помещения для обслуживания, автомойка, сварочный цех, склад, хозпостройки и др. Как говорится, все свое. Одним словом - профессионалы. На город выпускались только большие автобусы, пусть не слишком комфортные, зато вместительные. Постоянный учет, постоянно резервные автобусы по всем маршрутам, круглосуточно дежурный тягач, водители проверены медработниками. Что еще надо? Не угодили. А рядом через дорогу до 2016 года стояли два вагончика, в прошлом году построили небольшое здание. Небольшое невзрачное строение, зато какие люди за ним стоят.

В период своей работы - это после 90-х и по настоящее время они прибрали к рукам городские и пригородные маршруты. Казалось бы, что тут такого, перевозят же людей, да и ладно. Но давайте вникнем в характер этой работы и этой системы. Автобус — это транспортное средство для перевозки пассажиров, поэтому в сравнении с грузовиком к нему выдвигаются более жесткие требования: качественный ремонт, постоянный учет пробега. Через каждые 1000 км он тщательно проверяется, производится смазка и крепеж всех деталей. Через каждые 8000 км производится осмотр и замена тормозных колодок, рабочее состояние подшипников ходовой части, а также колес и других деталей. Но хозяева частных автобусов пошли другим, более легким, путем, свалив всю эксплуатацию на водителей и кондукторов. Водитель частного автобуса за определенную плату, проработав на линии пять или шесть дней, получает три дня выходных. За эти дни он должен отдохнуть и отремонтировать автобус (сделать мелкий ремонт). Наружная мойка также входит в обязанности водителя. В обязанности кондуктора входит следить за чистотой в салоне автобуса и сдавать выручку хозяину. Водители автобусов - это безымянные герои. В основном не имея ничего, кроме ключей, молотка и зубила, они ухитряются через три дня, отремонтировав автобус, выехать на линию. Зимой производят ремонт на стоянках, летом, где удобней, бывает и в огороде. Уже более десяти лет частные автобусы на пассажирском рынке, но хозяева пальцем о палец не ударили, чтобы как-то улучшить обслуживание и ремонт своих автобусов. Основной костяк Союз автопредпринимателей почему-то более походит на Союз автолюбителей.

Каждый частный автобус через три месяца проходит Гостехосмотр на специальных станциях, потом три месяца на линии без осмотра. Позвольте, ведь есть человек (называется линейный механик), который каждое утро осматривает автобусы из окна диспетчерской, подписывает путевые листы. Линейный механик отвечает за техническое состояние автомобиля, лично убедившись в его исправности, подписывает путевой лист. Для того, чтобы осмотреть автобус, нужна контрольная яма (канава) - это специальное углубление, по нему можно пройти под автобус, чтобы убедиться в исправности ходовой части автобуса. У союза и частных автобусов отродясь не было контрольной ямы. Ни один механик не видел, что находится у автобуса под низом. Следовательно, он грубо нарушает технику безопасности, выпуская автобусы, и подпись его недействительна.

Гораздо хуже обстоят дела на междугородних перевозках. Из десяти районов нашей республики Горно-алтайское ПАТП обслуживает лишь несколько. В остальные районы ходят такси, ГАЗели и совершенно чужие автобусы. В основном пассажиры ездят на такси. Остановимся на таксистах чуть подробнее. В нашей республике таксистом стать может любой автолюбитель, желающий перевозить пассажиров. Для этого ему не надо брать разрешение ни от какого госоргана. Главное, чтобы другие таксисты, уже занявшие все маршруты, пустили его в свои ряды. Почему так много стало таксистов? Там самые благоприятные условия для работы. Таксист - это простой автолюбитель. Прошел техосмотр и целый год перевози пассажиров. И никто не спросит про твою работу. У каждого таксиста свой маршрут, все другие маршруты заняты его товарищами, другими таксистами. При такой системе пассажирообслуживания безопасность пассажиров оказалась не защищенной как в городе, так и за городом.



В этом письме я обращаюсь ко всем здравомыслящим людям. Руководители, предприниматели и просто обыватели, поймите же наконец, что на пассажирских перевозках должен быть один хозяин, одно большое профессиональное предприятие, чтобы в каждый район ходили снова автобусы, в город вернулся большой пассажирский транспорт.

Знаете ли вы, почему у нас в городе одни ПАЗики? Дело в том, что ПАЗ самый простой автобус в ремонте и обслуживании, поэтому хозяева частных автобусов покупают ПАЗики, экономя при этом на нашей безопасности. Но не можем же мы все время ездить на маленьких автобусах. Большие автобусы не по карману частникам, их не отремонтируешь в простом гараже или в огороде. Я думаю, каждый со мной согласится, что там, где работа связана с обслуживанием пассажиров, должен быть профессиональный уровень. Тогда не будут тонуть корабли, падать самолеты, и на дорогах будет меньше аварий.

Какие ошибки были допущены? При создавшихся условиях Горно-алтайское ПАТП разорилось. Частников много, и они впереди. Не стало дохода, не стало автобусов. Это в первую очередь отразилось на малоимущих, инвалидах и пожилых людях. Инвалиды не могут попасть, а ПАЗик, пожилые и малоимущие не могут ездить на такси. Но самое страшное, мы забыли о завтрашнем дне. живем сегодня, думаем только о своем кармане, а завтра может произойти все, что угодно. Это эпидемии, землетрясения, в мире все так неспокойно, не дай бог война. У нас нет транспорта для массового вывоза людей.

Напоследок хочу отметить, что у нас, россиян, нет золотой середины, нас тянет все в какие-то крайности. вспомним советскую власть, тогда было все наше, куда бы ни пришел, все наше, наше. Сейчас наоборот, все мое и ничего нашего. Давайте, имея все свое, хоть немного думать о нашем. Ведь наша страна борется за мир и справедливость, не все богаты наши люди, не так свеж наш воздух, наши леса вырубаются, наши реки мелеют и засоряются, но наши люди хотят жить лучше. Работники МЧС и военные надеются, что скоро у них будет транспорт для массового вывоза людей, а работники ПАТП ждут от руководителей, что они наведут транспортный порядок в республике.

При любом режиме благосостояние народа зависит только от руководителей. Руководители могут быть хорошие и плохие. Естественно при хороших руководителях простые люди будут жить лучше, при плохих хуже. Руководители те же люди, и они как все могут ошибаться. Чем выше ранг руководителя, тем ощутимее последствия его ошибки. На мой взгляд, это ошибка, отдать пассажирские перевозки автолюбителям. Личный автомобиль должен служить для семьи и друзей, но только не для профессиональных перевозок. Пассажиропотоки не стабильны, сегодня ручей, завтра огромная стихия, таксисты не могут всех увезти, а автобусов нет. Отчаявшиеся люди готовы любой ценой хоть как уехать. ГАЗели перевозят по 25 человек, не знаю, как они там умещаются.

При взаимодействии республиканских и районных руководителей можно навести порядок на дорогах, объединить автолюбителей в профессиональные организации, чтобы за каждого водителя отвечал медработник, а за транспорт линейный механик. Защитить права автобусников. Автовокзалы и остановки только для автобусов, у такси должны быть свои отдельные таксовокзалы.

Чтобы заслужить доверие и уважение людей, руководителю нужно добросовестно и правильно работать, и улучшать благосостояние народа.

Николай Увидов