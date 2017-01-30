Алтайские праздники по китайскому календарю

На XXV сессии Государственного Собрания пятого созыва - Эл Курултай Республики Алтай принят Закон РА "О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона РА "О праздничных и памятных днях, юбилейных датах в Республике Алтай". Данными изменениями установлено, что Чага-Байрам - праздник наступления Нового года и смены символа (названия) года по лунному календарю - будет проводиться в единый день, и этот день в Республике Алтай объявляется нерабочим (праздничным). Так как дата наступления праздника Чага байрам определяется с учетом летоисчисления, осуществляемого по центральноазиатскому лунному календарю, день начала празднования Чага байрам является "плавающим". Законом установлено, что Чага байрам следует праздновать в один из трех первых четных дней с начала новолуния, а точная дата проведения народного праздника ежегодно будет определяться указом Главы Республики Алтай.

Мы считаем, что текстовое содержание принятого закона по ряду пунктов не соответствует традициям алтайцев, его историко-культурным ценностям:

1. Вместо «алтайский солнечно-лунный календарь» введен термин «лунный календарь» со ссылкой на «центральноазиатский календарь», который по сути используется как синоним китайскому календарю, обиходное слово. Разве в законе могут применяться обиходные слова? Получается, что исторически алтайцы придерживались китайского календаря? Хотим заметить, что алтайцы, как и наши предки – тюрки, традиционно проводили все праздники, в том числе и Чага, по алтайскому солнечно-лунному календарю. Наличие у нас своего календаря доказывают письменные источники:

С.Г.Кляшторный в книге «История Центральной Азии и памятники рунического письма» описывает наш календарь - стр.236 «В древнетюркских рунических памятниках 12-летний циклический календарь не только сохранен, но и применен (Бугутская надпись), в ряде случаев полно, с указанием месяца, а иногда и дня событий. Как и в 6 в. 12-летний «животный цикл» оставался государственным календарем Тюркского каганата. Единицей календарного исчисления был Солнечный год (jыл), подразделяющий на 12 лунных месяцев (ай)...»; стр.54 “ ...все события истории второго каганата датированы чрезвычайно точно. Китайским календарем, принятие которого считалось символом подчинения Китаю, тюрки не пользовались”.

Аджи Мурад «Тюрки и мир. Современная история» стр.248-249 - «Самое любопытное, христианский календарь - это точная копия алтайского, с одной лишь разницей, что тюрки вели летоисчисление не от первых христиан, а со дня сотворения мира. Сходство полное — 12 месяцев, деление на недели (по циклам луны), 12-летние циклы с обозначением животных и растений года».

2. Из-за подмены календаря идет несоответствие даты начала Нового года. Наш алтайский календарь основан на знаниях о природе и потому учитывает происходящие в ней изменения. Стартом нового года в алтайском календаре является влияние Солнца и Луны на нашу Землю. После декабрьского солнцестояния световой день начинает удлиняться - это и есть начало нового солнечного года. С новолуния ЧАГАН ай (январь) начинается новый лунный год. Потому Новый год приходится на январское новолуние. А по китайскому календарю на февраль. Эта нестыковка – очаг конфликта среди алтайцев.

3. Установленное в законе время («в один из трех первых четных дней с начала новолуния») не соответствует традициям алтайского календаря, так как данная трактовка закона, полностью копируя китайские ценности, порождает подмену и обесцененивание наших традиций.

В китайско-буддистком мире праздник начинается с первого лунного дня и длится по 15 лунный день. По алтайским же традициям учитывается особенность влияния Луны на человека. Луну человек видит только с третьей фазы. Без видимой Луны наши предки не проводили значимые мероприятия. Первые семь дней январского новолуния - это дни подготовки семьи к Чага байрам. Семья для Чага выбирает ему удобный один день, который приходится на 8-16 новолуние чаган ай (январь).

4. Трансформация семейного праздника в культурно-массовое мероприятие, отсутствие в законе термина «Семейный праздник» ведет к нарушению устоев традиционной алтайской семьи.

Чага байрам имеет важное духовно-религиозное значение в семье. В этот день на рассвете семья у своего жилища встречает восходящее Солнце, благодарит его за начало Нового солнечного года. Культ Солнца у алтайцев традиционный. К Солнцу обращаются как к матери Умай эне. Письменные источники подтверждают это – надписи в древнетюрских орхонских рунических письменах в честь Кюль Тегина и Тоньюкука; историки В.В.Радлов, П.М.Мелиоранский, Л.П.Потапов отмечают «У древних тюрков Умай покровительствовала всему тюркскому народу».

Хотя некоторые «реформаторы» перед началом Чага байрам в настоящее время совершают обряд Духу Алтая, что по нашим традициям зимой не позволяется. Зимой природа Алтая спит. Данное кощунство – это последствия несовершенства закона, подмены алтайских традиций на чужие.

5. Закон в данной трактовке позволяет «миссионерским методом» принуждать алтайцев становиться буддистами. Проводятся параллели алтайского Чага с новогодними праздниками тувинцев, калмыков и бурятов, которые свои праздники Сагаалган, Цагаан Сар, Шагаа проводят по буддийскому календарю, так как основная часть народа, начиная со средних веков, исповедуют буддизм. Мы считаем, что массово алтайцы никогда не исповедовали буддизм. В современном алтайском обществе есть приверженцы разных религий. Но никто из них не имеет права менять исторические традиции народа.

6. По китайскому календарю, праздник Нового года – это праздник Весны. Китай расположен в другой климатической зоне. Весна к ним приходит рано. (По нашему летоисчислению – февраль, а у них уже началась весна). Соответственно, в китайском календаре год начинается с весеннего месяца. Парадокс, но копируя китайский календарь, мы в феврале, получается, тоже встречаем весну. А при этом наш алтайский традиционный весенний праздник Jылгайак, не находя своего места, оказывается за бортом. Jылгайак байрам по своей значимости такой же важный как и Чага. Jылгайак – это массовый праздник проводов Деда Мороза и встреча Весны. Он приходится на мартовское (с 8 по 16) новолуние, соответственно весеннему равноденствию. Из-за путаницы с Чага байрам невозможным становится празднование в марте Jылгайак. Получается, что по китайскому календарю в феврале провели Чага байрам. А Jылгайак по алтайскому календарю должен быть в марте. В результате - второй месяц подряд праздник. Данное наложение алтайских праздников создает почву для конфликта алтайской части населения с властью, которые, вынужденно отторгая Jылгайак, просят «разберитесь сами с этими праздниками, почему два месяца подряд мы должны выделять деньги и организовывать эти праздники».

При принятии данного закона не были проведены общественные слушания, информации через СМИ с изложением текста законопроекта также не было.

Исходя из вышесказанного, предлагаем Вам разобраться в этом вопросе. Для этого создать экспертную комиссию для проведения общественного слушания по введению вышеуказанных поправок в закон о Чага байрам и включению Jылгайак байрам в Закон РА "О праздничных и памятных днях, юбилейных датах в Республике Алтай".

Аймак башчы С.Б.Майманова и Тёс тёргё алтайского народа Усть-Коксинского района.

Поддерживаем данное обращение – аймак-башчы Майминского района Е.П. Мамашева, аймак-башчы Чойского района М.И. Ельденова, Председатель Правления Тӧс Тӧргӧӧ РОД «Алтай Курултай» В. Кудирмеков.

Обращение направлено Председателю Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай В.Н.Тюлентину, Главе Республики Алтай, Председателю Правительства Республики Алтай А.В.Бердникову