Судебные приставы взыскали с должников более 29 млн рублей за прошедший год

В 2016 году судебными приставами-исполнителями окончено порядка 35,5 тысячи исполнительных производства по взысканию административных штрафов ГИБДД. Общая взысканная сумма, поступившая в бюджет, составляет более 29,8 млн рублей, из них более 11,7 млн рублей жители Республики Алтай оплатили в добровольном порядке, говорится на сайте УФССП по РА.

В целях повышения эффективности исполнения взыскания административных штрафов, наложенных органами госавтоинспекции, судебные приставы регулярно проводят совместные мероприятия с сотрудниками ГИБДД, которые включают выходы по адресам должников и рейды на дорогах Республики Алтай, а также различного рода акции в популярных среди населения местах. В 2016 году судебные приставы в основном выявляли злостных неплательщиков на постах ГАИ при помощи электронной программы «Дорожный пристав», а также во время оперативно-профилактических рейдовых мероприятий, проводимых совместно с сотрудниками Госавтоинспекции. Кроме того, активно велась работа по списанию штрафов с банковских счетов должников.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай напоминает автолюбителям воспользоваться электронным сервисом ФССП России «Банк данных исполнительных производств», чтобы узнать о наличии задолженностей и погасить их, не дожидаясь принудительного взыскания. Сервис расположен на официальном сайте ведомства – www.r04.fssprus.ru. А кроме того, убедительно рекомендует соблюдать правила дорожного движения, ведь это поможет сохранить не только здоровье, но и деньги!