Ограничение на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией продлено на 60 дней

Роспотребнадзор подготовил предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней. Оно поддержано Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, пишет сайт правительства РА.

В рамках месячного запрета розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией в Республике Алтай проверено 450 объектов торговли, в 16 предприятиях обнаружена и арестована запрещенная спиртосодержащая непищевая продукция, всего 1229 штук общим объемом 116,98 литра. В отношении шести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей приняты административные меры за нарушение требований законодательства, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Запрещенная к реализации продукция, лосьоны «Витасепт», «Боярышник», «Огуречный», обнаружена в торговых точках Горно-Алтайска, Чойского, Майминского, Усть-Коксинского, Турочакского, Улаганского, Онгудайского, Шебалинского, Кош-Агачского районов.

В Управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай продолжает работать «горячая линия». По телефону (38822) 64384 граждане и предприниматели могут задать вопросы о реализации постановления «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции». По этому же номеру можно сообщить о торговле запрещенной продукцией.