Самоуничтожение лекарствами

Минувшей осенью несколько человек из числа моих знакомых в Горно-Алтайске и Барнауле тяжело переболели то ли гриппом, то ли простудой, то ли еще какой-то напастью, то ли несколькими одновременно. Почти у всех болезнь продолжалась около месяца: кашель, температура, боли в горле, насморк и прочие недуги. Таблетки пили горстями, принимали различные пилюли, но ничто не помогало. У этих больных сложилось мнение, что организм собственными силами преодолел болезни. На лечение каждым из них было потрачено от трех до пяти тысяч рублей.

Лечились лекарствами, известность которым ежедневно придает телевизионная реклама. Если ей верить, то «Ринза» лечит быстрее, чем обычные препараты, и способствует устранению основных симптомов простуды и гриппа. «Терафлю» начинает действовать через десять минут после применения, снимая высокую температуру, головные боли, ломоту в теле, убирая заложенность носа и чихание. «Анви-Макс» же стремительней удара мирового чемпиона по боксу Кости Дзю. А «Стрепсилс» действует через две минуты. И так далее.

Большинство людей верит рекламе. Ведь телевизор смотрит все население страны, в том числе работники прокуратуры, Роспотребнадзора, Федеральной службы безопасности, представители всех ветвей власти и, наверное, сам президент. Как тут не верить! Разве власть может позволить телевизионщикам врать на всю страну! Конечно же, нет. С такой аксиомой многие даже засыпают у телевизора, убаюканные нескончаемыми рекламными роликами.

Но в обществе есть люди, которые к рекламе относятся с недоверием, негодованием и даже презрением, а День работника рекламы, ежегодно отмечаемый 23 октября, называют Днем обманщика. Я принадлежу к числу таких людей. Не требуется усилий для размышлений, чтобы осознать очевидность рекламной лжи. Те же лекарства, нахваливаемые даже в новостных передачах, преподносят одновременно на многих телеканалах. А реклама на телевидении очень дорогое мероприятие, особенно в новостях. Тут буквально текут финансовые потоки. А стоимость рекламы закладывается в стоимость лекарств. В таком случае сколько должны стоить таблетки? Они, конечно, и так не дешевые, но с учетом даже видимых затрат, они должны быть очень дорогими. Значит фармпроизводители владеют способами удешевления продукции. Остается предположить, что самый простой из таких способов состоит в использовании мела. Можно из десяти таблеток выпускать одну лекарственную, а десять меловых. Попала больному исцеляющая таблетка - выздоровел, меловая – болей дальше.

Такое рассуждение убедительно подтверждается фактом, что владельцы фармацевтических предприятий буквально купаются в деньгах. Прибыль многих компаний составляет миллиарды рублей. Поэтому лекарства производят для извлечения прибыли, а не отнюдь для поправки здоровья больных людей. Для этого задействована рекламная индустрия и многие известные и узнаваемые люди.

В России по объемам продаж лидирует «Арбидол». Население этих таблеток за год проглатывает на пять миллиардов рублей. Производитель – компания «Фармстандарт». Но в Украине эти таблетки почему-то продаются под названием «Иммустат», в Белоруссии – «Арнетол». А американское управление по контролю качества лекарств и продуктов отказалось регистрировать «Арбидол» в США. «Колдрекс» производит британская кампания «Glaxo&mithKline». Нельзя себя успокаивать на мысли, что британцы обеспокоены состоянием здоровья россиян. Дело здесь в деньгах. Этих таблеток в России продается на один миллиард 400 миллионов рублей. Ранее компания «Антивирал» выпускала «Антигрипин», но после судебных процессов это лекарство получило название «Ингавирин». Сначала больные думали, что этот препарат новый и очень эффективный и буквально сметали его с аптечных полок. «Терафлю», «Анаферон», «Оциллококцинум, «Кагоцел», «Фервекс», «Амиксин» опустошают карманы российских граждан от одного до четырех миллиардов рублей в год.

Поэтому не стоит удивляться росту числа аптек. Теперь они соседствуют друг с другом. Но в советское время на весь Горно-Алтайск было пять аптек, и очередей в них не бывало. Получается, что с тех пор за четверть века здоровье людей так пошатнулось, что потребность в лекарствах не знает предела? Как только не изощряются лживые рекламщики от фармацевтики, чтобы направить людей в аптеки, в которых они бы расстались с последними копейками. Тут и следуют уверения о слабом иммунитете и утверждения, что его с легкостью усилят препараты «Имудон», «Ремантадин», «Эргоферон». Последний якобы выступает одновременно и средством для лечения вирусных заболеваний. Особенно из этого ряда выделяется продукция с бифидобактериями французской компании «Данон» - «Активия», «Актимел», «Даниссимо». Кто только ее не рекламировал. Даже певицы Валерия и Шакира. Сейчас актер Михаил Пореченков с итальянской семьей с помощью «Актимел» на УАЗе взбирается на Уральские горы. Но никого из них не грызет совесть, что своим участием в рекламе выступают в роли обманщиков своих сограждан. А вот в США усомнились в эффективности французских йогуртов. На судебных процессах «Данон» признал, что его продукция не имеет особых целебных свойств. А вот химических веществ в ней предостаточно.

«Активия» рекламируется уже много лет, но иммунитет у россиян все не повышается. Поэтому производители лекарств забрасывают в людское море крючки с новыми приманками. О, если у вас ослаблен иммунитет и вы быстро устаете, вот вам «Ново-Пассит».

Особенно фармацевтическая спекуляция идет на органах пищеварения. От тяжести в желудке, диарее, запоре, газообразовании – от всего, что может быть, спасают, как уверяет реклама, «Мотилиум», «Гастал», «Альмагель», «Смекта», «Эспумизан», «Маалокс», «Фестал», «Мезим Форте». Например, реклама утверждает: «Когда живот раздут от газа, «Эспумизан» примите сразу». При этом никто не говорит, что дело тут не в состоянии организма, а в плохой пище. Налицо тандем: пищевики производят некачественные продукты питания, а фармацевты под это дело - препараты. Иногда рекламщики подстраховываются: «Необходимо проконсультироваться со специалистом». Назначать лекарственные препараты должны только врачи. И им реклама лекарств не нужна. Не для того они учились и работают, чтобы выписывать рецепты с экранов телевизоров. Российский же обыватель должен для себя уяснить, что реклама для того и существует, чтобы у него, доверчивого, выудить денежки.

Чего только нет на фармацевтическом рынке, и какие только ухищрения не используются. Почтовые ящики жителей Горно-Алтайска и многих сибирский городов вот уже несколько лет наполняются различными вестниками здоровья. Особенно усердствует «Фитомакс». Его препараты самые чудодейственные и почти от всех человеческих недугов. А в подтверждение печатаются портреты и отзывы якобы излечившихся людей. Но на фотографиях почему-то лица изможденных и явно больных сограждан, радости не ощущается. «Мастера» из «Фитомакса», если им верить, не стесняясь в один препарат закладывают животные жиры и растительные экстракты. Если почитать рецептуру «Таежного доктора», то по эффективности этот бальзам настоящая «атомная бомба». В его состав входят: мед натуральный, масло из семян расторопши пятнистой, крапивы двудомной, экстракт чаги, экстракт прополиса, МУМИЕ АЛТАЙСКОЕ, жир барсучий, масло орехов кедра, масло плодов облепихи, живица кедровая, перга, экстракт корня куркумы длинной, медвежий жир, экстракт корня имбиря лекарственного. Даже вот такая наживка используется для доверчивого потребителя.

Бийская компания «Эвалар» тоже в числе борцов за народное здоровье. «Черника Форте» ее излюбленный препарат. Наши соотечественники надеются с его помощью вернуть себе орлиное зрение. И им невдомек, что никакая ягода не вылечит катаракту и глаукому, не избавит от других болезней глаз. Более того, несколько лет назад в одной из телепередач, посвященной качеству продукции, при исследовании препарата в нем не обнаружили черники. А вот совсем недавно, 14 декабря, на канале «РЕН ТВ» в передаче «Самые шокирующие гипотезы» показали сюжет, как умер пожилой человек от чрезмерного употребления черничного препарата в надежде вернуть себе зрение. К сожалению, не был назван производитель. А интересно было бы узнать. Вдруг это была продукция компании «Эвалар».

Даже от болей в организме реклама предлагает лекарства. «Я больше боли не боюсь. Ведь принял я «Седальгин плюс», - гласит одна из них. И снова невдомек российскому человеку, что такие пилюли только способствуют развитию болезней. Если появилась боль, надо спешить к врачу, а не снимать ее таблетками.

Даже для повышения умственных способностей придумали лекарства. Одно из них - «Гинкоум» компании «Эвалар». Интересно узнать, а сами владельцы компании употребляют «Гинкоум»? Наверное, нет. Иначе хватило бы ума свои биологически активные добавки не представлять лекарственными препаратами. Как обычно используется трюк: «Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом». Получается, что после применения препаратов следует идти в поликлинику. Масштабы и способы одурачивания российских граждан на рынке лекарств просто впечатляют.

Не следует гнаться за рекламируемой зубной пастой, которая делает зубы белее снега. Добросовестные стоматологи утверждают, что применение такой пасты способствует быстрому износу эмали. Не надо после еды полоскать рот рекламируемыми настойками, поскольку они разрушают микрофлору ротовой полости. Врагами здоровья человека являются моющие средства и косметика. И если вас уверяют, что в таком-то препарате использованы натуральные компоненты, не верьте. Уловок очень много, чтобы сделать из нас всеядных потребителей.

Настойка «Боярышника», приготовленная при соответствующих требованиях из плодов боярышника или по народному - боярки, является лекарственным препаратом. Используется для укрепления сердца и сосудов. Но под этим логотипом в стране производят невесть что, вплоть до лосьона для ванн. Это все хитрости. Ключевое слово «Боярышник», как черника, березовые почки и названия других лекарственных растений. Недавняя трагедия в Иркутске показала, как велики масштабы употребления таких спиртосодержащих жидкостей. Одновременная смерть от отравления более семидесяти человек приводит только к одной мысли: фармацевтическая промышленность должна находиться в руках государства. Частные компании в погоне за прибылью всегда будут иметь соблазн для мошенничества.

Навязывание населению микроэлементов, как кальций, магний, тоже из области манипулирования сознанием людей. Такие таблетки синтезированы, и трудно сказать, чего больше от их воздействия – вреда или пользы. Необходимые микроэлементы надо получать от вкусной, разнообразной и натуральной пищи, а не из химических таблеток.

Многие ответственные врачи утверждают, что реклама лекарств на телевидении не допустима, поскольку самолечение не всегда приводит к желаемому результату. Однако власти на эту рекламную вакханалию внимания не обращают. Видимо, ждут, когда от какого-нибудь препарата случится массовое отравление, как это произошло с «Боярышником» в Иркутске.

В это же самое время власти сильнее грома заявляют, что неустанно заботятся о здравоохранении народа. На телеканалах идут передачи про здоровье, за кадрами которых не трудно рассмотреть интересы фармацевтических компаний. Минздрав гордится новыми медицинскими центрами, высокотехнологичными операциями. В действительности надо не восторгаться, а плакать. Нация больна, а власть не дает рецепта на исцеление. Средняя продолжительность жизни у мужчин составляет 59, а у женщин – 73 года. В стране продолжается глубокий демографический кризис. Материнский капитал не сыграл возложенную на его роль. И проблема здесь не в денежных суммах, а в том, чтобы среду обитания человека надо кардинально менять в лучшую сторону.

Техногенный путь развития заводит российское население в мрачный тупик. Только здоровье дает радость жизни. Тяжелобольной человек с легкостью поменяет комфорт благоустроенной квартиры на деревенскую избу, если ему предложат полное выздоровление. Городская среда отягощает ситуацию. О здоровье людей в таких условиях говорить трудно. Только чистый воздух, журчание воды, шум листвы, пение птиц и натуральная пища с личных подворий, выращенная и приготовленная собственными руками, дадут людям основу здоровой жизни. Поэтому пора остановиться в нескончаемом и торопливом движении вперед, повернуть назад к тому отрезку пути, который дает гармонию с природой. Но ни власти, ни сами граждане этого не хотят делать. Безумство от технических новшеств всем вскружило головы. Лекарства в этом случае бесполезны.

Григорий КУДРЯШОВ