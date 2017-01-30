Хорошая экология и пища неотделимы

2017 год в России объявлен Годом экологии. Цель масштабного мероприятия состоит в том, чтобы усилить роль государственных учреждений, общественных организаций и самих граждан в деле сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности населения. В Республике Алтай природоохранная тема всегда была и остается важной задачей. Десятки организаций и сотни представителей общественности постоянно держат эту тему в поле зрения. Среди них – конвивиум Алтай, являющийся российским региональным представительством Международной общественной эко-гастрономической ассоциации Слоу Фуд. В связи с Годом экологии наш корреспондент задал несколько вопросов руководителю этой организации Григорию Кудряшову.

- Григорий Александрович, насколько задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в связи с Годом экологии, созвучны идеологии Слоу Фуд?

- Они неотделимы друг от друга, как единое целое. Слоу Фуд, как известно, занимается пропагандой здорового питания, сохранением биологического разнообразия на планете и традиций коренных малочисленных народов на всех континентах, выступает за органическое земледелие, в поддержку крестьян и фермеров, против засилья транснациональных пищевых компаний. Поэтому надеюсь, что объявление Года экологии в России послужит расширению и укреплению слоуфудовской деятельности.

- Что конкретно хотелось бы сделать?

- В первую очередь следует определиться: Республика Алтай является экологически чистым регионом или нет? Пожилые люди помнят, как более полвека назад над тайгой, в том числе и над окрестностями Горно-Алтайска, распыляли дуст – ядовитое вещество якобы для уничтожения клеща, переносчика тяжелого заболевания – энцефалита. От этих действий, как показало время, очень сильно пострадала фауна. Тайга буквально опустела. А как же дуст отразился на здоровье людей, если период его полураспада составляет как раз полвека? Второе, что хотелось бы знать, это влияние ядовитого ракетного топлива – гептила – на все живое, в том числе и людей. Кто служил в ракетно-стратегических войсках и на космодроме «Байконур», знает, насколько гептил опасен для человека. Пусть специальная государственная комиссия проведет исследования и ответит на эти вопросы. Думаю, выводы будут неутешительные. Потому что среди болезней у населения прогрессирует онкология.

Кстати, эти проблемы в контексте жизни тубаларов я озвучил в прошлом году на конференции по проблемам коренных малочисленных народов в итальянском Турине. Надо стучаться во все двери, иначе нескончаемо долго будем искать облезшего бурундука, пострадавшего от действия гептила.

Что же еще касается глобальных проблем в масштабах нашей республики? Хотелось бы, чтобы был введен запрет на охотничий промысел животных и птиц хотя бы на срок до пяти лет. Пусть лес немного отдохнет от человека с ружьем. Особенно водоплавающие птицы на водоемах. Они летят за тысячи километров, а их встречают дробью и картечью. Для людей двадцать первого века такая охота должна восприниматься преступлением перед живой природой. Поэтому идеи ноосферного развития, которые уже много лет витают над нашей горной территорией, наконец бы свили прочное гнездо.

В Горно-Алтайске следует заниматься мониторингом состояния воздушной среды, особенно в безветренные дни, и эти данные доводить до сведения горожан. Воздух у нас очень загрязнен, и о количестве содержания в нем вредных веществ людям надо знать. Может кто-нибудь в такие дни станет отказываться от поездок на легковых автомобилях. Если раньше небо над городом задымляли угольные котельные, то сейчас угроза исходит от выхлопных газов автомобилей. Хотелось бы видеть в Горно-Алтайске много велосипедистов, но для этого надо создавать соответствующую инфраструктуру по примеру многих западноевропейских городов. Наш город не велик, и велосипедом в роли транспортного средства можно успешно обходиться. Было бы замечательно, если бы городская администрация хотя бы раз в году претворяла в жизнь лозунг «Проживем один день без автомобиля». Тогда горожане убедились бы в разнице чистоты воздуха.

- Но Алтай – не изолированная от мира территория. Многое зависит от наших соседей, например, промышленного Кузбасса и, что особенно важно, республика граничит с тремя странами.

- Что касается соседних стран, то промышленная угроза пока исходит из Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. Там сосредоточены полиметаллические производства, а ветра постоянно дуют в нашу сторону. Если в этом опасность для людей, надо определяться. Но что доподлинно известно, так это высокое содержание тяжелых металлов в коксинских медах. Лабораторные исследования на раз давали такие результаты.

- Международная деятельность ассоциации Слоу Фуд, наверное, позволяет в более доступной форме озвучивать такие проблемы и как-то быстрее их решать?

- К сожалению, на слоуфудовской конференции в Астане в сентябре 2015 года о предприятиях Лениногорска, нынешнего Риддера, речи не было.

- А что в этом году слоуфудовцам предстоит сделать в плане международной деятельности?

- На днях самолетом отправляюсь в Сингапур, где будут обсуждаться проблемы сохранения биоразнообразия. Ситуация в этом плане очень тревожная. За год на планете исчезают 27 тысяч видов животного и растительного мира, 72 – каждые сутки, три- в течение часа. В Сингапуре уничтожены тропические леса, все закатывается в асфальт, но при этом создаются уникальные парковые зоны. Интересно узнать, почувствовать, как в таких условиях живется сингапурцам. Попутно побываю в Таиланде и Камбодже. Если позволит время, попробую добраться до Лаоса. В этих странах внимание будет сосредоточено на национальных кухнях и качестве пищи, но блюда из змеи, как и во Вьетнаме, есть не стану. Особенно в этом плане примечателен Таиланд, как туристическая страна. Здесь важно определить степень засилья транснациональных пищевых компаний. У народа кхаси в Северо-Восточной Индии я наблюдал, как «Coca Сola», «Сникерс», «Марс» и другие заокеанские «деликатесы» вытесняют местные продукты питания и повсюду видел горы мусора от упаковок.

У Слоу Фуд в этом году будет много мероприятий. В мае в Генуе собираются рыбоводы и рыбаки, в сентябре в городе Бра – сыроделы. Мы уже начали готовиться к этим событиям. Предполагаю, что алтайские сыроделы не посрамят себя перед производителями «Моцареллы». В Южной Корее должна осенью пройти ярмарка азиатских стран. Участницами такой ярмарки в 1915 году были представительницы Горно-Алтайска Александра Строгонова и Ирина Нистратова. Кстати, активные члены нашей организации, особенно те, кто работает в поте лица в сельском хозяйстве, щедро поощряются поездками. Так, фермер из Шебалинского района Айдар Тодошев побывал в Швеции и три раза в Италии. Поступило приглашение во Францию к производителям арманьяка. Возможен обмен опытом с единомышленниками в Кении.

Обширна в этом году и молодежная программа Слоу Фуд. Мероприятия пройдут в Украине, Германии, Португалии, Индии на Гоа. Кому, как ни молодежи, заботиться о своем будущем. Планета должна оставаться зеленой, а пища – натуральной, вкусной и чистой. Надеюсь, что кто-нибудь из молодых людей с Алтая побывает на этих мероприятиях.

Беседовала Любовь Ивашкина

На снимке: Григорий Кудряшов (в центре) на итальянской конференции по проблемам коренных малочисленных народов с представителями Бразилии, Японии, Индонезии, Китая и других стран.