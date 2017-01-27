Вечерний выпуск "Вести. Эл Алтай" 26 января 2017 года (видео)

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В 2016 году оценку качества услуг социального обслуживания населения прошли более 200 учреждений республики. Прежде всего это ведомства культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта. Обработано более 17 тысяч анкет, заполненных жителями нашего региона. По результатам обследования учреждений, Республика Алтай находится на 45-ом месте в рейтинге субъектов Российской Федерации.Это выше среднего уровня. Качество госуслуг и планы на предстоящий год обсудили на совещании в правительстве.

Не платишь за услуги ЖКХ - жди в гости судебных приставов. По даным ведомства, жители Республики Алтай должны за коммуналку более 14 миллионов рублей. Не исключено, что многие злостные неплательщики лишатся своего имущества, на которое по закону может быть наложен арест.

За последние годы Теньгинская средняя школа Онгудайского района показывает положительные результаты. Коллектив полностью пересмотрел свою учебную программу, провел реструктуризацию, и всегда выступает за любые новшества. В рамках государственно-частного партнерства совсем недавно здесь отремонтировали школьный автобус для перевозки детей, поскольку у старого уже закончился срок эксплуатации.

Состоялась пресс-конференция главного санитарного врача региона. Руководитель ведомства подвел итоги 2016 года, обозначил планы на год текущий и ответил на вопросы журналистов. Ситуация по гриппу, клещам и чуме, питание школьников, безнадзорные животные и мероприятия к Году экологии - это лишь часть затронутых тем.

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