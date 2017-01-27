Анатолию Банных не удалось доказать, что "Листок" опорочил его репутацию

Суд в составе судь Амугурушева С.В. оставил без удовлетворения исковые требования предпринимателя Анатолия Банных, который счел информацию, опубликованную в газете "Листок" № 5 (861), порочащей его честь и деловую репутацию. Речь идет о статье "Рейдерские захваты земли и кедра",

в частности об этой информации:

- Анатолий Банных осуществляет действия по незаконному получению контроля над предприятием СПК "Кайтанак".

- Контроль над охотничьими угодьями "Сапсан-1" и "Сапсан-2" был незаконно достигнут Анатолием Банных с помощью юристов.

- Анатолий Банныхосуществляет незаконные действия по получению контроля над предприятиями.

В своем иске предприниматель требовал опровергнуть приведенные выше данные, путем публикации соответствующего текста в газете и выплатить ему компенсацию в размере 100000 рублей с каждого ответчика, коих было четверо. Стоит отметить, что от последнего требования истец в ходе процесса отказался.

Лингвистическую экспертизу текста проводила Автономная некоммерческая организация "Лингвистический экспертно-консультационный центр" из г.Барнаула.

Результаты экспертизы приводим полностью:

"Перед экспертами были поставлены следующие вопросы:

1. Содержится ли в представленной статье информация о Банных Анатолии Николаевиче?

2. Содержится ли негативная информация о Банных Анатолии Николаевиче в следующих высказываниях:

«Александр Юлианович обратился к аймак-башни алтайского народа УстьКоксинского района Светлане Маймановой за поддержкой. Она обратилась ко мне, потому что на предприятии происходит сегодня рейдерский захват Анатолием Банных»;

«Я слышал, что охотничьи угодья «Сапсан-1» и «Сапсан-2» тоже уже под Анатолием Банных и его людьми. Естественно, он не приезжает сам — кидает сюда команду юристов, которые проплачивают и пошли работать...»; «действует господин Банных так смело, явно нарушая закон, потому что у него есть поддержка на уровне правительства Республики Алтай».

3. В какой форме - утверждения о фактах или субъективного суждения (мнения, оценки, предположения, вопроса и т.д.) выражена информация в следующих высказываниях:

«Александр Юлианович обратился к аймак-башни алтайского народа УстьКоксинского района Светлане Маймановой за поддержкой. Она обратилась ко мне. потому что на предприятии происходит сегодня реидерский захват Анатолием Банных»; «Я слышал, что охотничьи угодья «Сапсан-1» и «Сапсан-2» тоже уже под Анатолием Банных и его людьми Естественно, он не приезжает сам - кидает сюда команду юристов, которые проплачивают и пошли работать...»; «действует господин Банных так смело, явно нарушая закон, потому что у него есть поддержка на уровне правительства Республики Алтай».

Согласно заключению комиссии экспертов АНО «Лингвистический экспертно-консультационный центр» от 10.11.2016: в тексте статьи «Рейдерские захваты земли и кедра» содержится информация о Банных Анатолии Николаевиче.

В высказываниях:

1. «Александр Юлианович обратился к аймак-башни алтайского народа Усть-Коксинского района Светлане Маймановой за поддержкой. Она обратилась ко мне, потому что на предприятии происходит сегодня рейдер ский захват Анатолием Банных»;

2. «Я слышал, что охотничьи угодья «Сапсан-1» и «Сапсан-2» тоже уже под Анатолием Банных и его людьми Естественно, он не приезжает сам — кидает сюда команду юристов, которые проплачивают и пошли работать...»;

3. «действует господин Банных так смело, явно нарушая закон, потому что у него есть поддержка на уровне правительства Республики Алтай» - содержится негативная информация о Банных А.Н.

Негативная информация о Банных А.Н. выражена в следующей форме:

1. В высказывании «Александр Юлианович обратился к аймак-башни алтайского народа Усть-Коксинского района Светлане Маймановой за поддержкой. Она обратилась ко мне, потому что на предприятии происходит сегодня рейдерский захват Анатолием Банных», - предварила выступление Зинаида Тырысова» — в форме утверждений о фактах:

1) А.Ю. Южаков сообщил на заседании, что Анатолий банных осуществляет действия по незаконному получению контроля над предприятием СПК «Кайтанак»;

2) в связи с этим А.Ю. Южаков обратился к Светлане Маймановой, а она к Зинаиде Тырысовой;

3) Зинаида Тырысова на заседании обозначила тему выступления А.Ю. Южакова как рейдерский захват СПК «Кайтанак».

2. В высказывании «Я слышал, что охотничьи угодья «Сапсан-1» и «Сапсан-2» тоже уже под Анатолием Банных и его людьми Естественно, он не приезжает самкидает сюда команду юристов, которые проплачивают и пошли работать...» - в форме утверждений о фактах:

1) Контроль над охотничьими угодьями «Сапсан-1» и «Сапсан-2» был незаконно достигнут Анатолием банных с помощью юристов;

2) Александр Южаков имеет от третьих лиц информацию о том, что охотничьи угодья «Сапсан-1» и «Сапсан-2» контролируются Анатолием Банных.

3. В высказывании «Члены инициативной группы сошлись во мнении о том, действует господин Банных так смело, явно нарушая закон, потому, что у него есть поддержка на уровне правительства Республики Алтай» — в форме утверждений о фактах:

1) Анатолий Банных осуществляет незаконные действия по получению контроля над предприятиями;

2) «Члены инициативной группы высказали свое мнение том, что осуществление незаконных действий А.Н. Банных возможно по причине наличия у него поддержки со стороны правительства Республики Алтай.

Согласно частям 1, 2 статье 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Арбитражный суд, согласно частям 1, 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В ходе лингвостилистического исследования оспариваемых истцом словесно-смысловых конструкций, суд исходит из следующего.

Под негативной информацией понимается такая информация (сведения), которая содержит отрицательные характеристики лица — юридического или физического — с точки зрения здравого смысла, морали или с правовой точки зрения (в той мере, в которой это может понимать любой дееспособный гражданин, не имеющий специальных познаний в области юриспруденции). Если такая негативная информация не соответствует действительности, то она порочит репутацию того лица, к которому относится.

Понятия "честь", "достоинство", "репутация" определяют близкие между собой нравственные категории. Репутация представляет собой сложившееся о человеке мнение, основанное на оценке его общественно значимых качеств. Деловая репутацияэто оценка профессиональных качеств конкретного лица.

С учетом положений статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950, далее - Конвенция) и статьи 29 Конституции Российской Федерации, гарантирующих каждому право на свободу мысли и слова, а также на свободу массовой информации, позиций Европейского Суда по правам человека при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репутации следует различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности- указанные разъяснения изложены в пункте 5 Обзора практики Верховного Суда Российской Федерации от 16.03.2016.

Заголовок «Рейдерские захваты земли и кедра», сам по себе не несет информации, способной нанести вред чести и достоинству истца и его деловой репутации, содержит изложение информационного повода, послужившего основанием для публикации, а именно — о наличии в СПК «Кайтанак» корпоративного конфликта.

Как следует из картотеки арбитражных дел, истец 19.02.2016 обратился в Арбитражный суд Республики Алтай одновременно с тремя исковыми заявлениями к ответчику — Редакции республиканского информационно-аналитического еженедельника «Листок» с требованием опровергнуть не соответствующие действительности сведения, изложенные в трех появившихся в разное время и разных номерах издания публикациях, размещенных в информационно-аналитическом еженедельнике «Листок», а также на сайте данного еженедельника http://www.listok.ru.

Иные статьи, оспариваемые истцом — «Анатолий Банных опять орудует в горах Алтая», и «СПК «Кайтанак» вновь подверглось рейдерским атакам со стороны «команды» Банных» (дела А02-261/2016, А02-163/2016) также доводят до сведения читателей информацию о возникшем корпоративном конфликте. При этом, одна из статей представляет собой открытое письмо членов СПК «Кайтанак» в адрес Президента Российской Федерации.

Проанализировав словесно-смысловые конструкции не только спорных фрагментов оспариваемой статьи, но и содержание статьи в целом, содержательно-смысловую направленность сведений, суд приходит к выводу о наличии в рассматриваемых сведениях эмоционально-оценочных суждений автора, направленных на привлечение внимания общественности к проблеме, возникшей у членов кооператива.

Суд приходит к выводу, что сведения, изложенные в тексте статьи, не могут быть признаны не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца, поскольку они отражают субъективное мнение о конфликтной ситуации, связанной с переизбранием органов управления кооператива, право выражения которого гарантировано Конституцией Российской Федерации.

Факт наличия гражданского-правового конфликта в СПК «Кайтанак» установлен судом на основании исследования информации, размещенной в картотеке арбитражных дел.

Так, Арбитражным судом Республики Алтай в рамках дел А02-56/2016, А02-130/2016 рассмотрены иски о признании недействительными решений общего собрания членов С ПК «Кайтан ак» о выборе председателя правления. Исковые заявления поступили в суд соответственно 21.01.2016. 02.02.2016, то есть в период появления в СМИ оспариваемых публикаций. По указанным делам вынесены судебные акты, которые вступили в законную силу, и хотя не носят непосредственно для лиц, участвующих в рассматриваемом судом судебном деле, преюдициального характера, должны приниматься во внимание в силу обязанности единообразного применения арбитражными судами Российской Федерации норм материального и процессуального права.

Согласно положениям статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и деловой репутации, являются важной гарантией конституционных прав на защиту чести и доброго имени, закрепленных статьей 23 Конституции Российской Федерации. Однако реализация одними гражданами конституционных прав не должна блокировать осуществления принадлежащих им прав другими лицами.

Согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Применительно к свободе массовой информации на территории Российской Федерации действует статья 10 Конвенции, в соответствии с частью 1 которой каждый человек имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения, получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ.

Суд считает необходимым отметить, что Российская Федерация как участник Конвенции о защите прав человека и основных свобод признает юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случае предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных фактов, когда предполагаемое нарушение имело место после вступления их в силу в отношении Российской Федерации (статья 1 Федерального закона от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней"), применение норм названной Конвенции при разрешении настоящего спора, исходя из правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, сформулированной им в своих определениях по результатам рассмотрения конкретных дел, должно осуществляться с учетом практики Европейского Суда по правам человека во избежание любого нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В соответствии с установившейся прецедентной практикой Европейского суда свобода выражения мнения составляет одну из основ демократического общества и одно из главных условий для его прогресса. С учетом положений пункта 2 статьи 10 Конвенции она распространяется не только на информацию или идеи, которые благосклонно принимаются или считаются безвредными или нейтральными, но также на оскорбляющие, шокирующие или причиняющие беспокойство. Таковы требования плюрализма, терпимости и широты взглядов, без которых невозможно демократическое общество (см. Постановление Европейского суда от 7 декабря 1976 г. по делу "Хэндисайд против Соединенного Королевства".

Пресса исполняет важнейшую функцию в демократическом обществе. Хотя она не должна выходить за определенные рамки, в том числе в отношении репутации и прав иных лиц и необходимости предотвращения раскрытия конфиденциальной информации, тем не менее ее обязанностью является распространение - способом, совместимым с ее обязанностями и ответственностью, - информации и идей по всем вопросам всеобщего интереса (см. Постановление Европейского суда от 24 февраля 1997 г. по делу "Де Хас и Гейселс против Бельгии".

Не только у прессы есть задача распространять подобную информацию и мнения, общество имеет право на получение указанных сведений. В противном случае пресса не могла бы исполнять свою крайне важную роль публичного контролера (см. Постановление Европейского суда от 25 июня 1992 г. по делу "Торгейр Торгейрсон против Исландии"

Оценив, имеющиеся в материалах дела, доказательства на основании статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, содержание конкретных оспариваемых фрагментов текста в целом с его направленностью, суд приходит к выводу, что истцом не доказана совокупность обстоятельств, предусмотренных статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом, суд отмечает, что отсутствие в деле отзыва от ответчика, в ко'тором он подтверждает достоверность распространенных сведений не может служить основанием для удовлетворения требований истца.

Кроме того, суд считает необходимым отметить, что истец в случае несогласия с какими-либо соображениями, изложенными в вышеуказанной статье, имел возможность воспользоваться правом, предоставленным ему частью 3 статьи 152, Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 46 вышеуказанного Закона "О средствах массовой информации", на опубликование ответа на распространенную информацию в той же газете.

При оценке содержания статьи, учитывая практику применения Конвенции Европейским судом по правам человека, суд исходит из того, что ответчиком не были использованы оскорбительные, грубые или несдержанные выражения. Учитывая, что целью публикации является привлечение внимания к ситуации в СПК «Кайтанак», использованные ответчиком выражения не могут считаться чрезмерными.

Доводы истца, со ссылкой на заключение эксперта о том, что в оспариваемых фрагментах дается негативная оценка действиям Банных А.Н., а слова и выражения употреблены в виде сведений о факте, судом отклонены, по основаниям, изложенным в настоящем решении.

Исследовав обстоятельства дела и оценив доказательства, суд считает, что настоящее дело фактически раскрывает конфликт между правом на свободу выражения мнения и защитой деловой репутации.

При рассмотрении такого рода споров нужно учитывать баланс между необходимостью соблюсти деловую репутацию и правом журналистов и граждан распространять информацию по вопросам, представляющим большой общественный интерес.

Распространенные ответчиком сведения являются субъективным мнением о ситуации, возникшей при смене органов управления СПК «Кайтанак», следовательно, они не могут быть предметом опровержения в порядке, установленном частями 1, 2 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации".

Исковые требования Анатолия Банных к еженедельнику "Листок" суд оставил без удовлетворения, в данный момент производство по делу прекращено.