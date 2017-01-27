Региональный чемпионат WorldSkills Russia стартовал в Горном Алтае

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет с 27 февраля по 3 марта по нескольким направлениям, среди которых веб-дизайн, дошкольное воспитание, предпринимательство, ветеринария, сварочные технологии. В мероприятии будут задействованы 46 участников, 46 экспертов, 100 волонтеров, ожидается порядка 1000 посетителей, отмечает сайт правительства РА.

На базе Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа имени М.З. Гнездилова создан Региональный координационный центр WorldSkills Russia.

Министр образования и науки региона Алексей Бондаренко отметил, что сфера среднего профессионального образования должна обеспечить реиндустриализацию экономики Республики Алтай подготовленными кадрами в соответствии с профессиональными стандартами, мировыми стандартами и передовыми технологиями. По его словам, одним из показателей подготовки кадров по мировым стандартам является участие в движении WorldSkills, ориентированном на молодых людей в возрасте до 22 лет.

В рамках совещания участники утвердили программу проведения регионального чемпионата, закреплено кураторство органов исполнительной власти Республики Алтай за компетенциями.

В марте 2016 года подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Алтай и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия».

Основными направлениями работы являются популяризация рабочих профессий, развитие и восстановление системы подготовки профессиональных кадров для экономики региона в соответствии с международными стандартами, повышение мотивации молодежи продолжать развивать профессиональную образованность и повышать уровень квалификации для достижения карьерного и личностного роста.